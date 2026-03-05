Ruta 9: chocaron tres camiones y un micro en dos accidentes y hay un muerto y un herido

Fue en cercanías de Baradero. En el primer siniestro, un camión que transportaba carne chocó contra un ómnibus. Minutos después impactaron dos camiones.

En dos siniestros ocurridos en horas de la mañana en la Ruta Nacional 9 a la altura de Baradero, chocaron tres camiones y un micro de larga distancia, y hubo al menos una persona fallecida. El tránsito en la zona quedó completamente cortado y se estaba desviando a la altura del cruce con la Ruta Provincial 191, en cercanías de San Pedro.

El primer choque se produjo a la altura del kilómetro 149, en el carril que conecta Rosario con la Ciudad de Buenos Aires. Allí, un micro colisionó con un camión Iveco que transportaba carne. El camionero quedó atrapado en la cabina y falleció.

Identificado como Aldo Adrián Alegre, fue rescatado sin vida por personal de Bomberos Voluntarios, que acudió de inmediato ante el aviso de que había una persona atrapada tras el accidente.

Mientras tanto, en el micro había seis pasajeros que resultaron sin lesiones.

El segundo choque

Minutos después, y como consecuencia de la acumulación de vehículos detenidos por el primer accidente, se generó un segundo choque en el kilómetro 150, en dirección a la localidad de Zárate, donde dos camiones colisionaron y una persona resultó herida.

Las unidades de emergencia asistieron a los involucrados y organizaron un desvío hacia la Ruta Provincial 191 para los vehículos pequeños, mientras que los camiones y colectivos permanecieron detenidos.

Por el hecho se reportaban demoras de hasta dos horas desde Rosario para llegar a Buenos Aires.