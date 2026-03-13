Murió un hombre tras un violento choque en la ruta 88

La víctima conducía un Renault Clio y quedó atrapada en el interior del vehículo tras el impacto con una Toyota Hilux. Bomberos debieron retirarlo ante una pérdida de combustible y personal del SAME constató el fallecimiento. Ocurrió en el kilómetro 8,5 de la Ruta Provincial 88.

Un hombre murió este viernes tras un violento choque entre una camioneta y un automóvil en el kilómetro 8,5 de la Ruta Provincial 88. El conductor del rodado menor quedó atrapado en el interior del vehículo y, pese a la intervención de los equipos de emergencia, se constató su fallecimiento en el lugar.

El siniestro vial ocurrió cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Toyota Hilux y un Renault Clio. La camioneta era conducida por un hombre que resultó ileso, mientras que el automóvil era manejado por otro conductor que sufrió las consecuencias más graves del impacto.

Según informaron fuentes intervinientes, al arribar al lugar personal de bomberos que se movilizó en una autobomba encontró al conductor del Renault Clio dentro del habitáculo del vehículo. Debido a que el rodado presentaba una importante pérdida de combustible, los rescatistas debieron retirarlo rápidamente por el riesgo que implicaba la situación para quienes trabajaban en la escena y para terceros.

En paralelo, se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el fallecimiento del conductor del automóvil en el lugar del hecho.

Tras el impacto, la zona fue asegurada por los equipos de emergencia mientras se realizaban las tareas correspondientes para evitar mayores riesgos y permitir el trabajo de los peritos que deberán establecer la mecánica del siniestro.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de la fiscalía interviniente, que buscará determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.