Murió Noelia Castillo Ramos tras recibir la eutanasia en España

Pese a la resistencia familiar, Noelia Castillo Ramos finalmente concretó su último deseo: morir por eutanasia. El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de este jueves 26 de marzo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes de Barcelona y, de esa manera, la joven de 25 años puso fin a su vida por voluntad propia.

Cabe señalar que este deseo nace luego de que Noelia quedara parapléjica. Tras ser víctima de un abuso sexual grupal, la joven española cayó en depresión y decidió arrojarse de un quinto piso en un intento por terminar con su vida de forma trágica. Luego del intento de suicidio, quedó parapléjica y los médicos ya habían adelantado que su estado físico no tenía esperanzas de mejora.

Poco antes de cumplirse el plazo, la justicia española ratificó la decisión de Noelia. El Juzgado de Barcelona desestimó un recurso desesperado presentado por su padre a través de la organización Abogados Cristianos, quienes solicitaban suspender el procedimiento para someter a la joven de 25 años a un tratamiento psiquiátrico.

Finalmente, según reportó RTVE Noticias, la eutanasia se llevó a cabo minutos antes de las 20:00 (hora local). Noelia atravesó el proceso rodeada de sus familiares, mientras que en las afueras del centro médico se vivió un clima de fuerte contraste: ciudadanos que se acercaron con flores en señal de apoyo y grupos religiosos que se manifestaron para intentar, hasta el último segundo, que la joven desistiera.