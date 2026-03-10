Máximo Kirchner sobre la reforma de Glaciares: “Hay zonas sin explorar donde puede haber oro y plata, y se quiere rifar todo ahora”

El diputado de UP recordó el caso de Loma La Lata en Neuquén. Relacionó la modificación a la Ley de Glaciares con el RIGI y acusó al Gobierno de estar “absolutamente desinteresado en cuidar el interés nacional”.

El diputado nacional Máximo Kirchner habló del proyecto de modificación a la Ley de Glaciares próxima a debatirse en la Cámara baja y consideró que “todavía aun quedas vastas extensiones sin explorar sin hacer lo cateos necesarios donde puede haber oro, plata, litio, cobre o diferentes minerales, bueno, ahí es donde uno empieza a ver que se quiere rifar todo ahora”.

En declaraciones radiales a Futurock, el líder de La Cámpora recordó debates sobre el litio y llamó a este proyecto como “flexibilización ambiental”. También señaló que este texto se da en el marco de un beneficio para “empresas internacionales con un gobierno absolutamente desinteresado en cuidar el interés nacional”.

“Te puede suceder un fenómeno que en Argentina pasó hace muchos años como pasó con Loma La Lata en Neuquén que era como una especie de vaca Muerta de época, y se la estranguló con una sobreexplotación , se la hizo papa y gran parte de aquel milagro chileno fue el gas barato argentino que iba para el otro lado de la Cordillera”, remarcó Kirchner.

Luego, cargó que “este tipo de cosas donde la experiencia nos obliga a tener mayor creatividad porque no quiere decir que se puede hacer todo lo que uno quiere o todo lo que uno piensa”, y añadió que “lo que estamos viendo con la modificación de la Ley de Glaciares y áreas periglaciares que es el 0,4% del territorio criollo, y todavía aun quedas vastas extensiones sin explorar y sin hacer lo cateos necesarios”.

“Cuando eso pase y aplicas el RIGI, y después los contratos que se firmaron van a jurisdicción extranjera y en jurisdicción vamos a perder siempre”, explicó, y concluyó: “Es grave lo que está sucediendo, no solo es un presente oprobioso, sino que es un futuro poco venturoso”.