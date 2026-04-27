El Congreso pone en funcionamiento cuatro bicamerales

En la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el bloque Justicialista pelea por un lugar. La Revisora de Cuentas designará como presidente a un senador oficialista. Unión por la Patria no giró los nombres de sus vocales.

En la semana donde la atención estará puesta en la sesión informativa del miércoles con Manuel Adorni sentado en el recinto de la Cámara baja, el Congreso de la Nación convocó a la conformación de cuatro comisiones bicamerales. Se trata de la de Control de los Fondos de la Seguridad Social; la de la Defensoría del Pueblo; la Mixta Revisora de Cuentas; y la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Las cuatro reuniones constitutivas fueron convocadas para este martes 28 de abril y se llevarán a cabo en el Salón Arturo Illia ubicado en el Senado. La primera en constituirse va a ser la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social a las 14. En los últimos años estuvo presidida por el exdiputado radical (devenido en libertario) Martín Arjol, quien hoy es legislador misionero.

Para este nuevo período, la presidencia va a quedar para un integrante del Senado, en donde fueron confirmados Pablo Cervi y Bruno Olivera Lucero por La Libertad Avanza; Martín Soria y Daniel Bensusán de Justicialista; Eduardo Galaretto por la Unión Cívica Radical; y Victoria Huala del Pro. Estos últimos dos nombres pican en punta para quedar a cargo del organismo bicameral.

Con relación a los seis vocales que representarán a la Cámara de Diputados, Unión por la Patria no ha confirmado aún a sus dos designados. Sí lo hizo La Libertad Avanza que pone al correntino Lisando Almirón, al bonaerense Pablo Ansaloni, al jujeño Manuel Quintar y al tucumano Gerardo Huesen.

Defensor del Pueblo

Con el cargo institucional vacante hace 17 años, la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo, que no logró avanzar con el proceso de selección que tenía entre los nominados a los exdiputados Fernando Carbajal, Natalia Sarapura y Ramiro Gutiérrez, quedará conformada este martes a las 15.

Sin la obligación legislativa de alternar la presidencia, hay muchas chances de que el senador pampeano Daniel Kroneberger mantenga la titularidad. Completan la nómina de vocales los libertarios Romina Almeida y Enzo Fullone; los peronistas Alicia Kirchner y Ana Marks; la tucumana de Independencia Beatriz Ávila y el misionero del Pro Martín Goërling Lara.

Mientras que la Cámara de Diputados designó a Gabriel Bornoroni, Lilia Lemoine, Patricia Vásquez y Santiago Santurio por La Libertad Avanza. Unión por la Patria aún no presentó sus tres representantes.

Atauche quedará a cargo de la Mixta Revisora de Cuentas

Una hora más tarde, pero en el mismo Salón, La Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas designará a Ezequiel Atauche en la presidencia. Por la Cámara alta estarán Guillermo Andrada de Convicción Federal; Flavio Fama de la UCR; Bruno Olivera por el oficialismo; y José Mayans y Mariano Recalde por el bloque Justicialista.

Al igual que en la de Defensor del Pueblo, La Libertad Avanza pone cuatro integrantes: el salteño Julio Moreno Ovalle, el sanjuanino José Peluc, el cordobés Gabriel Bornoroni y a Bertie Benegas Lynch. Unión por la Patria tampoco confirmó a sus dos representantes.

El peronismo reclama un lugar en la Bicameral del NNyA

Finalmente, la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tendrá como representantes a Vilma Bedia y Carmen Álvarez Rivero por La Libertad Avanza; a Mercedes Valenzuela del radicalismo; y a Andrea Cristina por el Pro en la Cámara alta.

Y por la Cámara baja a Nicolás Mayoraz, Soledad Mondaca y Santiago Santurio del oficialismo. Queda un vocal vacante en el Senado que se disputan Convicción Federal y la bancada Justicialista; y las dos de Unión por la Patria del bloque que preside Germán Martínez que aún no han sido giradas.

Cabe recordar que el año pasado se llevó a cabo el proceso de selección para designar a la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el dictamen de María Paz Bertero logró la aprobación de la Cámara de Diputados. En el Senado no fue tratado y la definición es una incógnita.

Parlamentario