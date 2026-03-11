LA PEÑA OFICIAL VOLVIÓ A LLENAR DE DANZA Y MÚSICA LA FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA

En la noche del martes se llevó a cabo una nueva jornada de la Fiesta Nacional de la Guitarra, en esta ocasión con la segunda y última noche de la Peña Oficial.

Este espacio tiene como propósito poner en valor y visibilizar el trabajo de los ballets y agrupaciones folclóricas, con la participación de delegaciones provenientes de distintas localidades. Además de compartir sus presentaciones en el escenario, los bailarines transmiten su energía desde abajo, acompañando a las bandas musicales con la danza junto a los vecinos y a los ballets locales, que convirtieron el galpón en una verdadera fiesta.

Durante la noche participaron ballets dolorenses como el Ballet Oficial de la Fiesta, Ballet Guarda Pampa y Ballet Bombo Legüero. También se presentaron agrupaciones de distintas localidades: El Olvidao Infanto Ballet, Ballet Rancho Aparte, Ballet El Restaurador, Ballet Dejando Huella, Amanecer del Salado Ballet, Ballet Girón Gaucho, Ballet Oficial La Costa, Ballet Las Olvidadas y Ballet Balcarce.

Además, pasaron por el escenario distintos artistas y conjuntos musicales como La Nico Folk, La Dos por Tres, Sones, Los Juárez, Atahualpa Cañete, y el gran cierre estuvo a cargo de Juanjo Abregú, quien estuvo acompañado hasta el último tema por un gran marco de público que disfrutó de la propuesta.

La programación continuará hoy miércoles. Tras finalizar las noches de Peña Oficial, la Fiesta Nacional de la Guitarra sigue con una destacada grilla de artistas. Entre otros, se presentará en el escenario Carlos Ramón Fernández, el “Chacarero Cantor”, emblema histórico del evento y artista esperado año tras año por el público. También formará parte de la noche Pancho Santarén, ganador del Pre-Cosquín en el rubro Solista Vocal, quien viene consolidándose en los principales escenarios del país.