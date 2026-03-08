La Armada y el Ejército realizaron un ejercicio conjunto en la Costa Atlántica

Se integraron capacidades terrestres, navales, aéreas y de ciberdefensa de las tres Fuerzas Armadas.

En los últimos días se llevó adelante a lo largo de la Costa Atlántica el ejercicio conjunto “Candú IV”, orientado al adiestramiento operacional, bajo la coordinación del Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército Argentino, y con la participación de la Armada Argentina y representantes de la Base Naval Mar del Plata.

Durante el adiestramiento se ejecutaron saltos de paracaidistas, asaltos aéreos, desembarcos anfibios y operaciones de comandos, en un entorno que exigió una planificación y sincronización permanente entre los distintos componentes.

La Armada Argentina participó con el patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” de la División Patrullado Marítimo; personal y medios del Comando de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales -Agrupación Comandos Anfibios y Agrupación Buzos Tácticos- y del Servicio de Salvamento de la Armada; Además brindó apoyo logístico desde la Base Aeronaval Punta Indio.

Por parte del Ejército intervinieron la Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601 – Escuela, la Agrupación de Comunicaciones 601, la Agrupación de Aviación de Ejército 601, el Destacamento de Inteligencia de Combate 601, la Compañía de Policía Militar y personal de la Dirección General de Salud. En tanto que la Fuerza Aérea Argentina aportó sistemas aéreos y personal de la I Brigada Aérea.

Las operaciones se desarrollaron en la Guarnición Ejército Magdalena, la Base Aeronaval Punta Indio y la localidad de Las Toninas. En esos escenarios se ejercitaron operaciones conjuntas, en coordinación con Fuerzas de Seguridad, integrando capacidades terrestres, navales, aéreas y de ciberdefensa.

El despliegue final fue supervisado por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, acompañado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Juan Carlos Romay; el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División Oscar Santiago Zarich; y el Subjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Marcelo José Monetto.

También estuvieron presentes el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, General de Brigada Héctor Darío Ochoa; el Comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido y Director del Ejercicio, General de Brigada Ricardo Fresta; el Comandante del Área Naval Atlántica y Jefe de la Base Naval Mar del Plata, Comodoro de Marina Fernando Enrique Pérez Kühn, entre otros.

Las autoridades presenciaron el desarrollo de las actividades y se interiorizaron acerca de las capacidades desplegadas y el nivel de preparación alcanzado por el personal.

“Este tipo de ejercitaciones resulta fundamental para fortalecer la interoperabilidad y consolidar la coordinación entre las tres Fuerzas Armadas, optimizando procedimientos y tiempos de respuesta ante situaciones que demanden el empleo integrado de medios terrestres, navales y aéreos”, informaron desde la Armada a través de Gaceta Marinera, su portal oficial.

Asimismo, la actividad “reafirma el compromiso permanente con el adiestramiento y la preparación profesional, pilares esenciales para garantizar la defensa de los intereses vitales de la Nación y la soberanía nacional”.