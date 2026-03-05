Fórmula 1: se pone en marcha la temporada 2026

El Gran Premio de Australia inaugura un calendario con cambios en escuderías y expectativas renovadas.

Este fin de semana se pondrá en marcha la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, cita que marcará el inicio de un nuevo calendario y el comienzo de un año cargado de expectativas. Allí, Franco Colapinto afrontará el desafío con energías renovadas al volante de su Alpine, en busca de consolidarse dentro de la categoría.

La competencia en el circuito de Albert Park abrirá un campeonato que también tendrá como protagonista a Lando Norris, piloto de McLaren, quien iniciará la defensa del título mundial obtenido en 2025. Con nuevas metas y cambios en las escuderías, la temporada promete una disputa intensa desde la primera fecha.