FALSO TESTIMONIO: LA FISCALÍA Y LAS VÍCTIMAS APELARÁN LA CONDENA CONTRA LA EXCONSEJERA ESCOLAR DE BAHÍA BLANCA

La exconsejera escolar fue sentenciada a tres años de prisión de ejecución condicional por falso testimonio agravado. Los jóvenes que habían sido falsamente denunciados en 2017 expresaron su descontento y adelantaron que buscarán una pena de cumplimiento efectivo.

Luego de que el Tribunal en lo Criminal Nº 1 dictara una pena de tres años de prisión en suspenso para la exconsejera escolar Fiorella Belén Damiani, la causa judicial que comenzó en 2017 daría un nuevo giro. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella adelantaron que apelarán el fallo, al considerar que la condena resultaría exigua en relación con la gravedad del delito comprobado.

Damiani fue hallada culpable del delito de falso testimonio agravado tras comprobarse que la denuncia por abuso sexual que había radicado contra dos jóvenes en la localidad de Punta Alta – Bahia Blanca, no se ajustaba a los hechos. Durante el proceso original, la aparición de material fílmico habría demostrado que el encuentro fue de carácter consensuado, lo que derivó en el sobreseimiento de los acusados y en la posterior imputación de la mujer.

El descontento de los damnificados y el foco en la apelación La resolución judicial generó un fuerte rechazo por parte de los jóvenes afectados. Fernando Pereyra, uno de los damnificados que enfrentó el proceso penal inicial, manifestó públicamente su insatisfacción con el veredicto. “Es muy poco, es una burla. Una vez más el Poder Judicial nos decepciona”, expresó en declaraciones a la prensa bahiense.

Ante este escenario, la estrategia legal de la parte acusadora se centraría en recurrir la sentencia ante una instancia superior. Los ejes de la apelación, según trascendió, apuntarían a los siguientes argumentos:

• Proporcionalidad de la pena: Se argumentaría que la prisión en suspenso no reflejaría el daño moral, psicológico y social que habrían padecido los jóvenes al enfrentar una acusación de índole sexual, un delito que conlleva una severa condena social y penal. • Cumplimiento efectivo: El objetivo principal de la querella sería lograr que la pena sea de cumplimiento efectivo, revocando el beneficio de la condicionalidad otorgado por el Tribunal. • Actitud durante el debate: Desde el entorno de los damnificados se habría cuestionado la postura mostrada por la acusada durante las audiencias, sugiriendo que la misma habría buscado conmover al tribunal para atenuar el impacto de la sentencia.

Un caso que sienta precedentes

El expediente resulta de particular interés en el ámbito judicial de la región, ya que pone sobre la mesa el debate acerca de las consecuencias penales de las falsas denuncias. Mientras la defensa de Damiani habría logrado su objetivo de evitar la prisión efectiva en esta primera instancia, el proceso aún no está firme.