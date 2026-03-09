Escalada en Medio Oriente: caen las bolsas globales y el petróleo vuelve a superar los US$100

Los mercados de Europa y Asia abrieron con fuertes pérdidas mientras el crudo se dispara por la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Brent llegó a rozar los US$120 y crece la presión sobre el suministro energético mundial.

Las principales bolsas del mundo volvieron a caer este lunes mientras el precio del petróleo superó los US$100 por barril, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán golpea a los mercados financieros y dispara el costo de la energía.

En Europa, las bolsas abrieron con fuertes bajas: París cayó 2,72%, Fráncfort 2,51%, Milán 2,79%, Londres 2,71% y Madrid 3,22%.

El índice Euro Stoxx 50 retrocede 2,76%. En España, el Ibex 35 pierde 2,81% y cae por debajo de los 17.000 puntos. El indicador acumula un descenso cercano al 10% -unos 2000 puntos- desde que comenzó el conflicto, hace poco más de una semana.

En Asia también se registraron fuertes pérdidas. La bolsa de Tokio cerró con una baja de 5,24%, mientras Hong Kong retrocedió 1,35%. En Seúl la caída llegó al 5,96% y en Shanghái fue de 0,67%.

El nerviosismo en los mercados coincide con un fuerte salto del petróleo, que superó los US$100 por barril y alcanzó su nivel más alto desde la invasión de Rusia a Ucrania de 2022.

El crudo Brent, referencia en Europa, llegó a acercarse a los US$120 y luego se moderó a US$105,5, con una suba del 13,8%. El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, también rozó los US$120 antes de retroceder a US$102,9, lo que implica un avance del 13,3%.

La moderación parcial de los precios se vincula con la posibilidad de que el G7 libere reservas estratégicas de petróleo de manera coordinada para aliviar el mercado.

La preocupación se concentra en el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético mundial por donde circula cerca del 20% del petróleo global.

Al mismo tiempo, el precio del gas en Europa también sube con fuerza. El contrato de futuros TTF holandés -referencia del mercado europeo- supera los 61,7 euros por megavatio hora tras un salto superior al 15%, en medio de temores por posibles interrupciones en las exportaciones de gas natural licuado desde el Golfo.