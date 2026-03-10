Dolores: trabajos programados sobre la red de agua

ABSA informa que el miércoles 11, se llevará adelante la ejecución de empalmes de cañerías en la intersección de las calles Alvear y M. Campos, en Dolores.

Las tareas serán realizadas por una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y demandarán la interrupción del servicio de agua en toda la localidad a partir de las 6:00 am, hasta la finalización de los trabajos. Ante ello, se dispondrá de un camión cisterna para la atención alternativa de instituciones prioritarias.

Por esta razón, se solicita cuidar el agua de red disponible en los sectores mencionados, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.