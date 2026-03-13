DOLORES CELEBRA A TODO RITMO LA NOCHE JOVEN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA

Dolores se prepara para una de las veladas más esperadas de la Fiesta Nacional de la Guitarra: la tradicional Noche Joven, que se celebrará hoy viernes 13 con una programación cargada de música, energía y la elección de la nueva Reina de esta edición.

El escenario principal vibrará con el show de Roze, fenómeno musical con millones de reproducciones en plataformas digitales y una de las propuestas más escuchadas del momento. La banda llegará a Dolores para compartir con el público sus canciones más virales y populares, en una presentación que promete hacer cantar y bailar a todos los presentes.

La jornada también contará con una amplia propuesta artística que incluirá fusiones de cumbia, rock y cuarteto.

Entre los momentos destacados se presentará Rodrigo Romero, quien ofrecerá un homenaje al recordado Rodrigo “El Potro” Bueno. Romero, reconocido por haber interpretado al ídolo cordobés en la película “El Potro, lo mejor del amor”, estrenada en cines y disponible en Netflix, decidió continuar su camino en la música y llega a Dolores tras giras y shows dentro y fuera del país. Su espectáculo combinará el ritmo del cuarteto con fusiones urbanas y latinas, invitando al público a bailar y disfrutar de una noche inolvidable.

El talento local también tendrá su espacio en esta celebración. Se presentará la Orquesta de Vientos Municipal de Dolores, junto a las bandas Miami Proyect y 12 Mundos, que ofrecerán un repertorio de covers del rock nacional y clásicos que prometen mantener la energía durante toda la noche.

Además, subirá al escenario Amorina Alday, la destacada cantante que ganó gran reconocimiento tras ser finalista del programa televisivo La Voz Argentina y que desde entonces ha recorrido importantes escenarios del país.

Uno de los momentos centrales de la velada será la elección de la nueva Reina de la Fiesta Nacional de la Guitarra. Las doce postulantes se presentarán ante el público y el jurado, y posteriormente se anunciará en el escenario el veredicto que consagrará a la nueva soberana 2026, junto a las princesas que la acompañarán durante el próximo año en las actividades promocionales e institucionales de la festividad.

De esta manera, Dolores se encamina hacia la recta final de la Fiesta Nacional de la Guitarra con una noche que promete ser mágica, celebrando la música, la tradición y el espíritu festivo que caracteriza a este emblemático encuentro cultural.