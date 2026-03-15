¿Cuáles son los productos que Banco Provincia ofrece en 24 cuotas sin interés a través de su web?

Provincia Compras activa una campaña con 24 cuotas sin interés y beneficios exclusivos para clientes de Banco Provincia, en su tercer aniversario.

Con motivo de su tercer aniversario, la plataforma Provincia Compras del Banco Provincia lanzó una promoción especial que permite acceder a miles de productos en 24 cuotas sin interés. La financiación está disponible con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

La promoción estará vigente entre el 15 y el 17 de marzo y alcanza a miles de artículos disponibles dentro del portal de comercio electrónico del banco. Las personas usuarias pueden ingresar al sitio, recorrer el catálogo y elegir entre diferentes categorías con descuentos y financiación.

Dentro de la tienda online aparecen opciones de hogar, moda, tecnología y electrodomésticos. El listado de productos se actualiza de manera periódica, por lo que es posible encontrar nuevas ofertas y distintos artículos cada vez que se navega por la plataforma.

Promoción aniversario de Provincia Compras

La iniciativa llega en un momento clave para el consumo. En el catálogo se destacan dispositivos como notebooks y tablets para el inicio de clases, televisores Smart y también productos vinculados a viajes, como equipaje o cámaras.

A lo largo de sus tres años de funcionamiento, Provincia Compras consolidó algunas categorías entre las más elegidas por las personas usuarias. Electrodomésticos, artículos para el hogar y tecnología lideran el ranking de ventas dentro del sitio.

Entre los productos más buscados aparecen notebooks, ventiladores y masajeadores, además de otros elementos de uso cotidiano en el hogar. La variedad de opciones y la financiación disponible son dos de los factores que impulsan las compras.

¿Cómo aprovechar la promoción?

Para aprovechar las 24 cuotas sin interés es necesario ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad. Quienes todavía no la tengan pueden iniciar la solicitud de manera online desde la misma plataforma.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, Provincia Compras ya superó las 2,8 millones de ventas y alcanzó más de 620 mil usuarios, consolidándose como una alternativa dentro del comercio electrónico en Argentina gracias a sus promociones y facilidades de pago.