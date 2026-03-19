Con más de 200 inscriptos comenzó la “Cátedra de Identidad Dolorense”: un viaje por la historia, la ciencia y la cultura de nuestra ciudad

Comenzó a dictarse la Cátedra de Identidad Dolorense, un ciclo de 12 clases magistrales diseñado para profundizar en las raíces, el patrimonio y el futuro de nuestra ciudad.

La propuesta, que cuenta con más de 200 inscriptos, contempla un programa presencial basado en un recorrido exhaustivo desde la prehistoria regional hasta las figuras emblemáticas que marcaron la identidad de Dolores.

La apertura y bienvenida estuvo a cargo del Intendente Juan Pablo García y del Coordinador de la cátedra Dr. Alfredo Meckievi.

Posteriormente, el paleontólogo e investigador del CONICET Nicolás Chimento, expuso sobre a Historia Natural de Dolores en los Últimos 10.000 Años. Una presentación en la que compartió valiosos saberes y que generó un gran interés entre los asistentes.

El próximo miércoles a la 18 horas, también en el Rotary Club, tendrá lugar la charla 2, denominada “La Flora Autóctona y Exótica de Dolores”, a cargo del profesor y paisajista, Francisco Feller.

Hay que recordar que, la iniciativa busca sistematizar valiosos saberes, fortalecer el sentido de pertenencia y reflexionar sobre la biodiversidad local y la identidad cultural que nos define como pueblo.

Es una interesante oportunidad para que vecinos, estudiantes y profesionales redescubran la riqueza histórica que alberga Dolores.