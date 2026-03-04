Caputo defendió su gestión y aseguró que el Gobierno resolvió “de raíz” el déficit fiscal

El ministro de Economía sostuvo que es la primera vez que la Argentina encara el problema estructural de las cuentas públicas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió su gestión y aseguró que “es la primera vez que en la Argentina se resuelve el problema de raíz: el déficit fiscal”, al referirse al rumbo económico del Gobierno.

Las declaraciones se conocieron luego de su disertación en el primer encuentro anual de la Fundación Mediterránea, realizado en la ciudad de Córdoba, donde expuso ante empresarios, dirigentes y referentes del sector productivo.

Desde el Palacio de Hacienda remarcaron que la eliminación del déficit fiscal es el eje central del programa económico, al considerar que ese desequilibrio fue históricamente uno de los principales factores que generaron inflación e inestabilidad en el país.

En ese marco, Caputo sostuvo que el actual plan económico busca atacar las causas estructurales de los problemas macroeconómicos, con especial foco en el ordenamiento de las cuentas públicas.

Las afirmaciones del ministro fueron difundidas por el propio Ministerio de Economía al término de su participación en el encuentro organizado por la Fundación Mediterránea en Córdoba, donde analizó la marcha de la economía y las perspectivas del programa oficial.