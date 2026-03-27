Atropelló y mató a un ciclista en la Autovía 2, huyó y luego se entregó: quedó detenido

Un ciclista murió tras ser atropellado en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 387, en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este viernes. El conductor involucrado se dio a la fuga tras el impacto, aunque posteriormente se presentó ante las autoridades y quedó inicialmente detenido.

La víctima fue identificada como Nicolás Salinas (29), quien circulaba en bicicleta cuando fue embestido por el vehículo. A raíz de un llamado de emergencia, personal del SAME acudió al lugar y constató que el hombre ya se encontraba sin vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo a la información recabada, el conductor abandonó la escena tras el hecho, pero horas más tarde decidió entregarse, quedando a disposición de la Justicia. El automóvil involucrado fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes.

Junto al cuerpo de la víctima se encontraba su sobrino quien reconoció que habían estado ingiriendo alcohol y circulaban en “zigzag”. Tras la autopsia se determinará si dicha declaración es constatada.

En el lugar trabajó personal policial y peritos, quienes llevaron adelante las tareas de rigor para determinar la mecánica del siniestro. La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que deberá establecer las responsabilidades del hecho.

LA CAPITAL