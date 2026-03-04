Atropelló a su hija de un año cuando sacaba el auto del garaje: está grave

El hecho ocurrió en el Partido de General Alvarado. La víctima fue trasladada al Hospital Materno Infantil.

Un hombre atropelló a su hija de un año cuando sacaba su automóvil del garaje de su casa en el Partido de General Alvarado.

El hecho ocurrió este martes a la tarde y la víctima fue trasladada de urgencia en el mismo vehículo marca Chevrolet Corsa hacia Mar del Plata. Más tarde, quedó internada en grave estado en el Hospital Materno Infantil.

La menor fue alojada en una sala de cuidados intensivos, a la espera de la evolución de su salud mediante distintos tratamientos médicos. Por su parte, miembros de la Fiscalía de Delitos Culposos que encabeza Germán Vera tapia fueron notificados del caso y dispusieron la realización de una serie de medidas judiciales cuyos resultados se esperan en las próximas horas.

