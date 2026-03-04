Mar del PlataPortada

Atropelló a su hija de un año cuando sacaba el auto del garaje: está grave

El hecho ocurrió en el Partido de General Alvarado. La víctima fue trasladada al Hospital Materno Infantil.

Un hombre atropelló a su hija de un año cuando sacaba su automóvil del garaje de su casa en el Partido de General Alvarado.

El hecho ocurrió este martes a la tarde y la víctima fue trasladada de urgencia en el mismo vehículo marca Chevrolet Corsa hacia Mar del Plata. Más tarde, quedó internada en grave estado en el Hospital Materno Infantil.

La menor fue alojada en una sala de cuidados intensivos, a la espera de la evolución de su salud mediante distintos tratamientos médicos. Por su parte, miembros de la Fiscalía de Delitos Culposos que encabeza Germán Vera tapia fueron notificados del caso y dispusieron la realización de una serie de medidas judiciales cuyos resultados se esperan en las próximas horas.

LA CAPITAL

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia, luego de la salida de Cúneo Libarona

Política EconomiaPortada

Kicillof inauguró el edificio educativo N°300

Política EconomiaPortada

ARBA eliminó un requisito para tramitar la baja en Ingresos Brutos y simplificó el procedimiento de cese

Política EconomiaPortada

“Golpista” y “te conozco por el vaciamiento de IOSFA”: el picante cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel

Política EconomiaPortada

¿Llegó la Ley de Lemas? Salta quiere cambiar el conteo electoral: gana el frente más elegido, no el candidato más votado

Política EconomiaPortada

Uno de los principales centros turísticos de la Patagonia cobrará un impuesto a los turistas que vayan a pasar el día

Política EconomiaPortada

Provincia de Buenos Aires: La patente baja para el 75% de los vehículos y además se podrá pagar en hasta 10 cuotas

InternacionalesPortada

Colapso en rutas y caos aéreo en Medio Oriente: miles de personas buscan huir del conflicto

PortadaSociedad

Ya están a la venta los pasajes de tren de larga distancia para viajar en marzo

Política EconomiaPortada

Avanza el operativo fitosanitario para proteger las palmeras del país

Política EconomiaPortada

Kicillof: “A los trabajadores les digo: no son ustedes, es el rumbo económico de un Gobierno nacional insensible que los abandona”

Política EconomiaPortada

Al ritmo de la nafta, las multas de tránsito vuelven a subir

Mostrar más