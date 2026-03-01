“Aplastaremos por la fuerza las bases del enemigo”: la dura advertencia del presidente de Irán

En un mensaje televisado, Masoud Pezeshkian aseguró que las Fuerzas Armadas actuarán “con poder” frente a las amenazas.

Irán “aplastará por la fuerza las bases del enemigo”, según declaró este domingo el presidente Masoud Pezeshkian en un mensaje televisado emitido por la cadena estatal.

El mandatario ratificó que las fuerzas armadas del país actuarán “con poder” y que, como ha sucedido históricamente, “frustrarán a los enemigos” en el marco de la crisis desatada por el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

En su alocución, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Pezeshkian confirmó formalmente que el consejo de liderazgo interino, del cual él mismo forma parte, “ha comenzado su labor” para garantizar la continuidad del régimen.

La puesta en marcha de este órgano provisional busca dar una señal de cohesión interna y fortaleza militar tras la acefalía del mando supremo. “Continuaremos con todas nuestras fuerzas por el camino marcado por el imán Khamenei”, enfatizó el presidente, vinculando la gestión del nuevo triunvirato con el legado del fundador de la República Islámica.

Con el inicio de estas actividades administrativas y de seguridad, el consejo asumió la conducción del país mientras se aguarda que la Asamblea de Expertos defina la sucesión permanente en Teherán.