Sin inicio de clases en la Provincia: los gremios docentes confirmaron un paro para el 2 de marzo

FEB, SUTEBA, UDOCBA, los privados de SADOP y AMET -escuelas técnicas- hicieron un anuncio conjunto. Reclamos a Nación y Provincia tras la paritaria.

El Frente de Unidad Docentes bonaerense confirmó este jueves que todos los gremios que lo integran se plegarán al paro del próximo lunes 2 de marzo, que postergará en los hechos el inicio de clases por 24 horas en la provincia.

Hasta ahora, solo la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) había confirmado oficialmente el paro, tras rechazar la propuesta de aumento salarial del gobierno de Axel Kicillof. SUTEBA también había anunciado un paro para el 2, pero contra la política educativa del gobierno de Javier Milei, más allá de que también había considerado insuficiente la suba ofrecida por provincia.

Pero ahora en FUDB difundió un comunicado firmado por todas las entidades ratificando el paro del 2: a FEB y SUTEBA se suman los privados de SADOP, los representantes de las escuelas técnicas nucleadas en AMET y UDOCBA, el gremio docente alineado con la CGT.

Entre los motivos del paro que aduce el FUDB hay mayoría de reclamos para el gobierno nacional, como la “devolución” del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de Javier Milei, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional.

Y también se incluyó un reclamo de aumento salarial, medida que corresponde a la jurisdicción provincial.

Paritaria

Los docentes rechazaron un incremento del 3% para los salarios de febrero y harán un paro que interrumpirá el inicio de las clases por primera vez desde que Kicillof llegó al gobierno, hace 6 años.

A principios de mes, el gobierno de Kicillof mejoró la oferta de aumento salarial a los docentes y empleados estatales, a los que ofreció una suba del 3% para el mes de febrero, 1% más que la semana anterior, a quienes además les advirtió que no tiene mucho margen para mejorar el ofrecimiento debido al “complejo contexto fiscal” que atraviesa.

El gobierno afirmó que el mes pasado los estatales cobraron un 4,5% más que en diciembre, pero los gremios advierten que eso ocurre porque se otorgaron dos retroactivos por un total del 1,5% que ya no se cobran más. Por eso, ahora afirman que el aumento ofrecido hoy en realidad mantiene ese 1,5% y le suma un 1,5% más, por debajo de la inflación de enero que fue 2,9%.

Tras ese anuncio, el Congreso Extraordinario de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la propuesta salarial del 3% entregada por considerarla insuficiente y determinó un paro de 24 horas previsto para el inicio de clases previsto para el ciclo lectivo 2026.

“Luego de diferentes mecanismos de consulta a las bases, el Congreso manifestó hoy la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”, indicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera.