PREOCUPACIÓN POR MEDIDAS JUDICIALES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN LIMITANDO LOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN CULTIVOS AGRÍCOLAS

Reunión mensual en Mar del Plata

Las Sociedades Rurales del Sudeste -adheridas a CARBAP- reanudaron sus reuniones mensuales con un encuentro en Mar del Plata. Hubo intercambio de información sobre las intervenciones de la justicia provincial sobre ordenanzas de agroquímicos vigentes en General Pueyrredón, Tandil y Rauch, y de la justicia federal en Pergamino. Y a su vez, se cuestionó el nuevo calendario antiaftosa del SENASA, entre otros temas. La jornada se desarrolló en la Sociedad Rural de Mar del Plata, una de las pioneras del sudeste, creada en 1919 y cofundadora de CARBAP.

Como también trascendió en algunos medios, se reflejó la preocupación sobre medidas cautelares vigentes -y en muchos casos no respondidas adecuadamente- contra los municipios mencionados y las normativas que en su momento se aprobaron en función de distancias sobre cursos de agua, escuelas, parajes, urbanizaciones; y sobre los productos habilitados en cada caso.

En el caso de Tandil y Rauch, la situación surge por la denuncia de sectores “ambientalistas” y vecinos directamente ante Suprema Corte, porque se sienten damnificados, y sugiriendo ante el tribunal que las distancias de exclusión -ante una escuela, casa, curso de agua, etc.- para cualquier producto y su aplicación terrestre debería ser 1.095 metros, y si fuera aérea, de 2.000 metros.

Ante esto, la Suprema corte resolvió que las ordenanzas serán revisadas con el aporte de documentación por parte de los municipios en cuestión y mientras tanto regirá la ley provincial 10.699.

Los dirigentes presentes manifestaron su rechazo a la suspensión de estas normativas locales que en cada caso demandó el aporte de datos contundentes de INTA, legislaciones internacionales, programas de Buenas Prácticas Agrícolas, entre otros. El protesorero de CARBAP, Santo Rosati, anunció que CARBAP ya está asesorándose jurídicamente para acompañar a los productores en estos temas delicados. Ante la falta de seguridad jurídica provincial y nacional en estos aspectos, se sugirió pedir que la Mesa de Enlace y a otras entidades y cámaras del sector que se involucren firmemente.

Justamente la Rural anfitriona, invitó a disertar a referentes de la empresa MKL Agro, para trasladar información a los productores sobre tecnología al alcance: estaciones meteorológicas autónomas, que brindan todos los datos del tiempo y el análisis climático de un establecimiento, y que ayudan a tomar decisiones agronómicas en siembra, desarrollo y cosecha, y justamente en el punto central del día: la aplicación de agroquímicos. Gracias a estos equipos se puede determinar el momento adecuado para pasar un producto, medir la deriva y mucho más.

Vacunación 2026

La primera campaña antiaftosa del año comenzará en la región el lunes 2 de marzo y por 60 días, para todo el rodeo bovino: una semana antes de lo habitual. Hubo dos aspectos donde se pedirá que CARBAP accione: solicitar a SENASA explique por qué en categorías destinadas a faena para consumo hay doble criterio: los animales de establecimientos rurales no inscriptos como “engordes a corral” deberán vacunar, y los “engordes a corral” así inscriptos estarán exentos, cuando anteriormente eran foco de riesgo.

Por su parte, varias Rurales pedirán vía CARBAP y con notas de las fundaciones a distintos organismos que la segunda campaña de inoculación, ahora prevista para junio y julio, se mantenga como hasta 2025 en primavera, en función de los problemas logísticos que ocasiona en la región.

En marzo, se anunció que la reunión de Rurales se desarrollará en Necochea, donde ese espera un temario con mucho protagonismo en lo relacionado a Puerto Quequén, y el vencimiento de las licitaciones de Terminal Quequén y ACA.