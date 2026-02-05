Personas privadas de libertad y agentes penitenciarios de una cárcel de General Alvear reacondicionaron una escuela rural

En el marco de los programas de inclusión laboral y vinculación comunitaria “Manos a la obra”, personas privadas de libertad y agentes penitenciarios de una cárcel de General Alvear participaron del reacondicionamiento y pintura en la Escuela Primaria N° 15.

Las actividades se desarrollaron en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la escuela ubicada en la Colonia San Salvador del Valle, localidad de General Alvear, y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena.

La labor consistió en el lijado, tratamiento de paredes y pintura integral y fue realizada de manera conjunta por los internos Emiliano y Kevin, quienes aplicaron sus conocimientos en oficios.

Asimismo la actividad contó con la participación y colaboración del personal penitenciario de las distintas secciones y la jefatura de la Unidad 14, a cargo del director Marcos Cala, y los subdirectores Noelia Gómez, Nicolás Rosende, Jorge Cónsul y Mario Salguero, junto a la directora de la Escuela, Florencia Vilchez y auxiliares y docentes quienes acompañaron en todo momento la creación y el desarrollo del proyecto.

Más allá de la mejora estética y edilicia, esta iniciativa forma parte de un eje estratégico de tratamiento penitenciario, donde el objetivo principal es que las personas privadas de libertad desarrollen hábitos de trabajo, responsabilidad y sentido de pertenencia, devolviendo a la comunidad un servicio concreto y valioso.

El personal de la escuela rural y las familias expresaron su agradecimiento por la celeridad y el profesionalismo demostrado. Este tipo de intervenciones no solo mejora la infraestructura, sino que tiende puentes de integración real y favorece la inclusión social de las personas privadas de libertad.