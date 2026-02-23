NUEVO JUICIO A LA MUJER ACUSADA DE INCENDIAR A SU PAREJA TRAS UNA DISCUSIÓN EN RUTA 11

Comienza en La Plata el juicio por el crimen de Eduardo Gómez

Tras anularse el juicio anterior este 24 de febrero de 2026 comenzará en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Plata el juicio contra Astrid Marcela Mendoza, acusada de “homicidio calificado por el vínculo” por la muerte de su pareja, ocurrida en 2015 en la Ruta 11.

El hecho se remonta al 9 de agosto de ese año, cuando Eduardo Rubén Gómez (35) y Mendoza (37) regresaban hacia Bartolomé Bavio luego de haber votado en la localidad de Magdalena durante las PASO. A la altura del kilómetro 49 de la Ruta Provincial 11, se desató una fuerte discusión dentro del vehículo en el que viajaban.

Según la investigación, en medio del conflicto la mujer habría rociado con alcohol a Gómez y le habría prendido fuego dentro del automóvil. Testigos que circulaban por la zona relataron que observaron a una mujer descender y alejarse del rodado, mientras el hombre salía envuelto en llamas y se arrojaba sobre un sector con agua acumulada en la banquina para intentar extinguir el fuego.

Una médica que pasaba por el lugar le brindó las primeras asistencias hasta la llegada de la ambulancia. Gómez fue trasladado en estado crítico al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, donde permaneció internado con quemaduras en gran parte del cuerpo. Tras tres días de agonía, falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.

En un primer momento la causa fue caratulada como “tentativa de homicidio”, pero tras el deceso de la víctima la imputación fue recalificada como homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua.