Mar del Plata: Descubren que fue asesinada una mujer que había aparecido muerta y detienen a su pareja

La Justicia investiga el primer femicidio en más de un año en Mar del Plata. La víctima fue identificada como Mercedes Rosa de Luca (57).

La autopsia al cadáver de una mujer de 57 años que había sido encontrada muerta el último viernes en Punta Mogotes reveló que en verdad se trató de un asesinato y por el hecho fue detenido este domingo su concubino.

Se trata del primer femicidio ocurrido en Mar del Plata en más de un año. La víctima fue identificada como Mercedes Rosa Del Luca, y el acusado de haberla matado es un individuo de 48 años.

Todo comenzó el pasado viernes en la zona de los pastizales de Crocce y Soler, donde el propio Gómez se entrevistó con la policía y los instructores judiciales y dijo que su pareja había fallecido. En un principio, al no detectarse signos externos de violencia en su cuerpo, la causa penal fue caratulada “Averiguación causales de muerte”.

Sin embargo, después de recibir el informe preliminar de autopsia y tomar declaraciones testimoniales, la fiscal Constanza Mandagarán recaratuló el expediente “Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género” y ordenó la detención del hombre.

Este domingo por la tarde, personal policial aprehendió al imputado en su vivienda de Monseñor de Andrea al 3300. En ese contexto, será trasladado este lunes a Tribunales para declarar como imputado.

La autopsia al cadáver reveló que había sido asfixiada intencionalmente. Además, los testigos que declararon ante la fiscal Mandagarán revelaron que la mujer habitualmente era víctima de violencia de género.

La última víctima fatal de un hecho de violencia de género ocurrido en la ciudad fue la policía Guadalupe Mena (19), asesinada el 1 de enero de 2025 en una vivienda de Falucho al 8600. Según la investigación judicial que llevó adelante la Fiscalía Nº 5, el presunto autor del crimen fue otro efectivo identificado como Fabián Vásquez, un integrante del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) con quien la joven había iniciado una incipiente relación sentimental, y quien afrontará el juicio oral como único acusado.

