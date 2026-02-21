MADARIAGA: CONFIRMAN UN CASO DE GRIPE AVIAR EN AVES SILVESTRES DE LA LAGUNA LA SALADA GRANDE

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la detección de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en la zona de General Juan Madariaga.

El hallazgo se produjo tras analizar muestras de ejemplares muertos de gaviota capucho café y cisnes en la Reserva Laguna La Salada Grande. Las autoridades aclararon que, al tratarse de especies silvestres, el país mantiene su estatus sanitario internacional como libre de la enfermedad, aunque se activaron protocolos de vigilancia.

Para evitar la propagación del virus hacia establecimientos productivos, el organismo recomendó a los dueños de aves de traspatio y productores comerciales extremar las medidas de bioseguridad. Es fundamental evitar que las aves domésticas tengan contacto con ejemplares silvestres, desinfectar periódicamente las instalaciones y restringir el acceso de animales externos a las fuentes de agua y comida. La influenza aviar es una enfermedad zoonótica altamente contagiosa entre aves que puede alcanzar índices de mortalidad de hasta el 100% en lotes afectados.

El Senasa recordó que la detección temprana es la herramienta clave para contener el virus y solicitó dar aviso inmediato ante cualquier comportamiento errático o mortandad inusual en aves. Las notificaciones pueden realizarse de forma presencial, por correo electrónico o a través de la línea de WhatsApp oficial del organismo. Se insta a la comunidad a no manipular aves muertas o que presenten signos de enfermedad respiratoria o nerviosa, siguiendo estrictamente las pautas de higiene para proteger la salud pública y la industria avícola.