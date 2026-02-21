La Libertad Avanza pidió la expulsión de la diputada Carignano tras incidentes en el Congreso

El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) solicitó este viernes la expulsión de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano, a quien acusan de protagonizar “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático” durante la sesión del 19 de febrero de 2026. Según el texto firmado por el bloque oficialista, […]

El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) solicitó este viernes la expulsión de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano, a quien acusan de protagonizar “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático” durante la sesión del 19 de febrero de 2026.

Según el texto firmado por el bloque oficialista, las cámaras del recinto registraron a Carignano “desconectando micrófonos y otros dispositivos” con la presunta intención de dificultar el normal funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación. Para LLA, se trata de un comportamiento que “no puede ser permitido” y que revela que “el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario, sino en imponer sus ideas mediante la violencia”.

El espacio que responde al oficialismo informó a través de un comunicado que presentó un proyecto que faculta a la Presidencia de la Cámara a realizar una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Además, solicitaron la suspensión preventiva de Carignano y su expulsión definitiva del cuerpo legislativo.

En el comunicado, LLA convocó a las demás bancadas a acompañar la iniciativa, al afirmar que “la violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”.