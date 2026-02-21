PortadaSociedad

JOVEN FALLECE TRAS VOLCAR CON SU MOTO EN LOS MÉDANOS

En la tarde de hoy, en medio de la previa del Enduro, un turista de 28 años de edad, que conducía una moto de alta cilindrada, aparentemente sin los elementos de protección correspondiente, se encontró con un médano “cortado”, lo que provocó la caída.
En primera instancia fue asistido por personal de Bomberos en el lugar del hecho. Posteriormente, personal del SIES realizó la intubación, administró adrenalina y practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado en ambulancia.
Pese al intenso trabajo del equipo de emergencias y de salud, el joven ingresó al hospital sin signos vitales
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte