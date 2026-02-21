El pasado de luchador amateur del joven que mató a un automovilista en Ranelagh

Agustín Perrone practicaba Muay Thai en su adolescencia. Fue detenido bajo la calificación de homicidio.

Un brutal crimen conmovió en las últimas horas a Ranelagh, en el partido bonaerense de Berazategui, cuando un automovilista y un motociclista discutieron tras haber chocado, y el joven conductor de la moto mató al otro hombre a golpes. Ahora se supo, a través de una búsqueda en sus redes sociales, que el motociclista, llamado Agustín Perrone (25) tiene un pasado de luchador amateur: practicaba Muay Thai.

Años atrás, tras un combate, un compañero compartió una foto en redes con Perrone y escribió: “Dicen que nuestro deporte es agresivo, pero todo lo contrario. Somos más que amigos y dimos un buen show. Gracias por todo, amigo”.

Automovilismo

Con el tiempo, la afición de Perrone por las motocicletas y los autos lo llevó a dedicarse a la venta de embragues para vehículos de competición, actividad que desarrollaba en la zona.

Este emprendimiento lo tiene hace más de 10 años, según figura en la cuenta de Instagram del negocio, y lo lleva adelante junto a su padre.

Además, es familiar de un piloto de carreras de autos de la zona.

Encerrona y pelea

El hecho que llevó a la detención del joven tuvo lugar el jueves por la tarde, tras un choque entre un Chevrolet Corsa, conducido por Darío Lau (51) y la moto Honda CBX 250 de Perrone. Al parecer, según testigos, el Corsa encerró a la moto y le rompió los espejos. Los dos vehículos terminaron estacionados en la intersección de la Avenida Luis Agote y la calle 366, de la mencionada localidad del sur del Gran Buenos Aires, y Perrone comenzó a increpar a Lau mientras le pateaba la puerta del auto y ambos se insultaban.

Entonces, el automovilista bajó del Corsa con un palo y comenzó a golpear con él al joven, que respondió a la agresión. El hombre mayor cayó al suelo y ahí Perrone lo ultimó de al menos dos golpes en la cabeza.

Todo quedó registrado en varios videos, que se viralizaron de inmediato.

Homicidio

Lau quedó muerto en el piso hasta que uno de los testigos llamó al 911 y acudió personal de la Comisaría 2ª de Berazategui.

Perrone fue detenido en el lugar del hecho y su caso fue caratulado como “homicidio”.

En el caso se involucra la UFI Nº1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo.

Fuente: DIB