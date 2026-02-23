El oficialismo pone a prueba su poder en el Senado y en el mercado

La reforma laboral llega al recinto, Economía busca renovar deuda en pesos y el INDEC revelará si la actividad cerró el año en baja.

El Gobierno afronta la última semana de febrero con tres focos de tensión: la reforma laboral en el Senado, una licitación decisiva para el financiamiento en pesos y la publicación del dato de actividad económica de diciembre.

La agenda se concentra en el Congreso, el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En paralelo, el mercado cambiario dejó señales que el equipo económico seguirá de cerca.

Reforma laboral: definición en el Senado

Tras la media sanción en Diputados, el Senado se encamina a convertir en ley el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo.

El mismo tiene un fuerte impacto en las relaciones del trabajo, ya que contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas de trabajo, y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó para el próximo viernes 27 a las 11 horas para aprobar el cambio introducido por la Cámara de Diputados, debido a que eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios que debía pagar el empleador cuando se trataba de enfermedades o accidentes, fuera del ámbito laboral.

La aprobación del proyecto que reforma leyes sindicales y laborales se efectuará dos días antes de que el presidente Javier Milei inaugure el 1° de marzo las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la Ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

Licitación en pesos sin red del Banco Central

Desde el ámbito financiero se pondrá en marcha la segunda y última licitación del mes.

Sin conocer todavía el monto que buscará renovar, el Tesoro Nacional enfrentará una licitación en donde se medirá la profundidad de la demanda en pesos sin asistencia monetaria.

El lunes se hará el llamado, donde se presentará la oferta de los instrumentos a licitar, y se conocerá el resultado del rollover el miércoles 25 de febrero.

En la última licitación, la Secretaría de Finanzas consiguió un renovamiento de los vencimientos superior al 100% (123,39%) y se adjudicó un total de $9,02 billones tras haber recibido ofertas por $11,51 billones

Actividad económica: el dato que define el cierre de 2025

Luego de la polémica por la postergación de la nueva medición del IPC y la salida de Marco Lavagna, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) prepara el terreno para concluir con el calendario de difusiones de febrero.

En ese sentido, pondrá sobre la mesa el dato de la actividad económica de diciembre. Mediante el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), se informará sobre el comportamiento que registró la economía el año anterior.

El último dato, correspondiente a noviembre, mostró una variación negativa del 0,3% interanual, como a su vez una baja del 0,3% respecto a octubre, siendo la primera vez en trece meses que el indicador cerró en terreno negativo.

Con este dato, se esperará por conocer el índice del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre del 2025.

En el primer trimestre (enero-marzo) el PIB creció 5,8%, seguido de 6,3% en el segundo (abril-junio) y 3,3% en el tercero (julio-septiembre). Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

A su vez, el INDEC difundirá otra serie de indicadores:

– Consumo en supermercados, mayoristas y shopping (correspondientes a diciembre).

– Cifras del turismo internacional (correspondientes a enero).

– Dotación del Sector Público Nacional (correspondiente a enero).

El dólar perforó los $1.400 y subieron las reservas

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró en $1.395, su valor más bajo en cuatro meses. El mayorista terminó en $1.376.

Las cotizaciones financieras se ubicaron en $1.404,3 para el MEP y $1.445,7 para el contado con liquidación. El dólar blue cerró en $1.430 y el dólar tarjeta en $1.813,5.

El Banco Central compró US$323 millones en el mercado mayorista en tres ruedas. Las reservas brutas alcanzaron los US$46.261 millones, el nivel más alto desde agosto de 2021, en una semana reducida por los feriados de Carnaval.