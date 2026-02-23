El Gobierno busca refinanciar $7,2 billones con una nueva licitación de deuda en pesos

La Secretaría de Finanzas convocó a una subasta para este miércoles. El monto a renovar se redujo tras canjes con el Banco Central y el mercado sigue de cerca la estrategia oficial sobre tasas y emisión.

El Gobierno nacional licitará el próximo miércoles una serie de títulos públicos para refinanciar vencimientos por unos $7,2 billones.

El monto del vencimiento se redujo por canjes previos entre el Tesoro Nacional y el Banco Central por cerca de $15 billones.

La operación estaba prevista en el calendario oficial anual que publicó la Secretaría de Finanzas.

La licitación se da en un marco de menor tensión respecto del nivel de la tasa de interés.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, en la última operación el Tesoro adjudicó un total de $9,02 billones, cifra que superó los vencimientos previstos de $8 billones, alcanzando un ratio de refinanciamiento (rollover) del 123,39%.

La operación captó un financiamiento neto de $1,02 billones por encima de los compromisos a asumir.

Las Letras de Capitalización (Lecaps) concentraron el mayor volumen. El plazo a abril de 2026 cortó a una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,81% (39,48% TIREA).

Los bonos vinculados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con vencimiento en junio y diciembre de 2026 se colocaron con rendimientos reales de entre 5,02% y 7,94%.

También se adjudicaron montos menores en instrumentos de tasa variable (TAMAR) y títulos vinculados al dólar (Dólar Linked).

Los agentes económicos siguen de cerca las decisiones del Ministerio de Economía acerca del nivel de pesos que decide absorber o liberar.