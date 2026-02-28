EE.UU. e Israel bombardearon Irán: apuntan al régimen de Jamenei, que respondió con misiles y drones

•La ofensiva, calificada como “preventiva” por el Ministerio de Defensa israelí y que tuvo como epicentro a Teherán, busca forzar la caída de la teocracia persa y “eliminar amenazas inminentes”.

•Donald Trump hizo un llamado al pueblo iraní para que “tome el control de su gobierno”.

•Medios estatales de Irán denuncian que 40 niñas murieron durante uno de los bombardeos contra una escuela primaria en el sur del país.

Diego Pero

y Guillermo Feres Castillo

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado ataques contra Irán, en una operación militar de gran escala que encendió las alarmas en toda la región y colocó a Medio Oriente al borde de una confrontación abierta.

El Ministerio de Defensa israelí sostuvo que la ofensiva para derribar al régimen del ayatolá Alí Jamenei tuvo además como objetivo “eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel”. Horas después, la teocracia persa comenzó su represalia con el lanzamiento de misiles y drones.

Según informaron medios estatales citados por la agencia de noticias Reuters, el número de fallecidas por el ataque contra una escuela primaria de niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, asciende a 40.

El anuncio oficial de Israel fue acompañado por la instauración de un “estado de emergencia especial e inmediato” en todo el país. En este sentido, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó el ataque, le agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, por la ofensiva conjunta y enfatizó que “llegó el momento de un Irán libre y pacífico”.

En Jerusalén y otras ciudades se escucharon sirenas antiaéreas, mientras millones de personas recibían alertas en sus teléfonos que advertían sobre una amenaza “extremadamente grave”. El ejército explicó que se trató de una “alerta proactiva” destinada a preparar a la población ante la posibilidad de un ataque inminente.

Dos horas y media después, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el inicio de la primera oleada de misiles y drones contra territorio israelí. “En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados”, señaló el comunicado oficial.

En esta misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Alí Jamenei afirmó en un comunicado: “Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores. Irán hizo todo lo necesario para evitar una guerra”.

La escalada sumó además una definición directa desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en un video difundido en redes sociales que su país había iniciado “importantes operaciones de combate en Irán”, confirmando así el respaldo estadounidense a la ofensiva israelí.

Según sostuvo el mandatario republicano, Teherán continuó desarrollando su programa nuclear y avanzó en planes para fabricar misiles con capacidad de alcanzar territorio estadounidense. En ese mensaje, Trump fue más allá y llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”.

Por su parte el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha instado a Irán a “devolverle la palabra al pueblo” sobre el futuro del país.

En una extensa publicación en su perfil de la red social X (exTwitter), Macron añadió que el régimen de Teherán “no tiene otra opción” que negociar “de buena fe” para desmantelar sus programas nucleares y de misiles balísticos.

El régimen de Teherán debe “devolverle la palabra al pueblo” y “cuanto antes lo haga, mejor”, añadió el presidente del Palacio del Elíseo. “El pueblo iraní”, escribió Macron, “también debe poder construir libremente su futuro”.

EE.UU e Israel atacaron Irán: la cronología de los bombardeos sobre territorio persa

La ofensiva se produjo a plena luz del día y tuvo como epicentro la capital iraní. Periodistas de agencias internacionales escucharon al menos dos fuertes detonaciones en Teherán, poco después de que densas columnas de humo comenzaran a elevarse desde el centro y el este de la ciudad.

El primer ataque habría ocurrido cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, aunque no estaba claro si el dirigente, de 86 años, se encontraba en el lugar. Desde hace días no se lo ve en público, en medio del aumento de las tensiones con Washington.

La prensa iraní reportó explosiones en distintos puntos del país. La agencia de noticias Fars informó detonaciones en ciudades como Isfahán y la ciudad santa de Qom, en el centro de Irán, y también en Karaj, al oeste de Teherán.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habla ante una multitud reunida en Teherán, capital del país. (Foto: AP/Oficina del Líder Supremo Iraní)

Según la televisión pública israelí, los ataques apuntaron contra “objetivos del régimen y sitios militares”. Fuentes con conocimiento del operativo indicaron que entre los blancos figuraban instalaciones del ejército iraní, símbolos del poder político y objetivos de inteligencia.

En respuesta a los bombardeos, Irán anunció el cierre total de su espacio aéreo “hasta nueva orden”. “El espacio aéreo del país está cerrado por completo”, informó el vocero de la Organización de Aviación Civil, Majid Akhavan, citado por la agencia Tasnim. También se registraron cortes en los servicios de telefonía móvil y se bloquearon accesos por carretera al complejo de Jamenei, mientras nuevas explosiones sacudían la capital.

Del lado israelí, el Ministerio de Transportes dispuso el cierre del espacio aéreo a los vuelos civiles y pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos. Varios hospitales activaron protocolos de emergencia, con el traslado de pacientes y cirugías a instalaciones subterráneas ante la posibilidad de ataques.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que la operación buscó “eliminar amenazas”, aunque evitó brindar precisiones sobre la duración o el alcance de la ofensiva.

Fuentes de seguridad israelíes confirmaron que el ataque se realizó con participación de Estados Unidos, un dato que también fue ratificado por funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

La escalada se produce en un contexto especialmente delicado. En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó una vasta flota de aviones de combate y buques de guerra en la región, como parte de la presión sobre Teherán para alcanzar un acuerdo que limite su programa nuclear.

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, capital de Irán. (Foto: Reuters)

Trump había insistido en la necesidad de un pacto que restrinja el enriquecimiento de uranio, mientras Irán sostiene que tiene derecho a desarrollar su programa nuclear y rechaza negociar otros puntos sensibles, como su plan de misiles de largo alcance o el respaldo a grupos armados como Hamas y Hezbollah.

En los últimos días, Irán había advertido que cualquier agresión directa implicaría represalias contra personal militar estadounidense y bases de EE.UU. desplegadas en la región.

Por el momento, no se informaron víctimas, mientras la comunidad internacional sigue con atención una ofensiva que amenaza con desatar un conflicto de mayor alcance en Medio Oriente.

