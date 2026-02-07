Despiste y colisión en autovía 2: varias personas trasladadas al hospital

Este sábado se registró un accidente de tránsito en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 230, en el carril ascendente.

Por motivos que se tratan de establecer, un automóvil Peugeot 207, color negro, conducido por un joven de 24 años domiciliado en Florencio Varela sufrió un despiste.

Tras perder el control, el vehículo cruzó hacia la mano descendente, donde colisionó con un Peugeot 206, también de color negro, conducido por un hombre de 64 años, domiciliado en Quilmes, quien viajaba acompañado por una mujer de 37 años y cuatro menores de 11, 14 y 10 años.

A raíz del impacto, personal médico asistió a los ocupantes del segundo rodado, quienes fueron trasladados al Hospital.

Los menores presentaban excoriaciones múltiples y politraumatismos al momento de la atención.

Como consecuencia del siniestro, ambos vehículos quedaron sobre la calzada descendente, lo que obligó a reducir el tránsito en el sector mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los rodados.

Intervino personal de emergencias y Policía Vial.