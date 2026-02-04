Despertó Bastian Jerez tras tres semanas en terapia intensiva: “Nos regaló muchas sonrisas”

Tras ser sometido a su séptima operación, el niño de 8 años, que protagonizó un grave accidente en Pinamar, mostró signos positivos de mejoría al reconocer a sus padres.

Una luz de esperanza ilumina la recuperación de Bastian, el pequeño herido tras el choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar. Luego de 21 días de internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), su madre, Macarena Collantes, confirmó a través de las redes sociales un avance crucial en su estado de conciencia: el niño despertó.

“Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Estamos muy orgullosos de vos”, expresó con emoción la madre del nene en su cuenta de Instagram. “Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, continuó el mensaje.

La mujer solicitó “seguir pidiendo por Basti”, además de agradecer por el apoyo recibido durante las última semanas.

A pesar de este gran paso, el cuadro clínico de Bastian sigue siendo delicado y requiere de intervenciones constantes. Este lunes, el equipo médico del Hospital “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata realizó la séptima cirugía con éxito, con el objetivo principal de optimizar el manejo del líquido cefalorraquídeo.

Según el último parte médico, al nene le realizaron una intervención valvular: se reemplazó el drenaje externo por una válvula de derivación ventrículo-pleural, un procedimiento calificado como “satisfactorio” por los especialistas.

En tanto, el niño ha contado con asistencia respiratoria mecánica y se mantiene bajo un estricto monitoreo hemodinámico. Además, equipos de diversas especialidades analizan minuto a minuto su respuesta neurológica y clínica.

La familia, aunque celebra este reencuentro consciente con su hijo, ha pedido a la comunidad que continúen con las cadenas de oración. El camino de rehabilitación será largo, pero los médicos destacan la fortaleza del menor, quien permanece estable tras el recambio valvular clave para su salud neurológica.