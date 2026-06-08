CALENDARIO ESPECIAL FIN DE SEMANA LARGO EVENTOS TURÍSTICOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Del jueves 11 al jueves 18 de junio de 2026

BRANDSEN (Gómez)

4º Fiesta del Pastelito

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 10:00, en el predio de la Estación de Gómez.

Descripción: Artistas locales, paseo del pastelito, patio gastronómico, artesanías y emprendimientos, espectáculos de folclore, baile campero y Concurso al mejor pastelito. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Brandsen en conjunto con el grupo Gómez Turístico. Más información: www.instagram.com/gomezturismo/ – www.facebook.com/profile.php?id=100069348903649 – www.instagram.com/turismo_brandsen_/

EVENTOS GASTRONÓMICOS

CORONEL SUÁREZ

5° ÑAM – Paseo Gastronómico Gourmet

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, desde las 16:00, en el Mercado de las Artes.

Descripción: Masterclass de cocina, degustaciones, comida gourmet, cerveza artesanal, productores, catas, espectáculos en vivo y sorteos. Entrada gratuita. Organizan las áreas de Suárez Joven y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio/ – www.facebook.com/suarezmunicipio – www.coronelsuarez.tur.ar/all-events/?event=378941

MALVINAS ARGENTINAS (Los Polvorines)

Feria Sabores del Mundo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 al lunes 15, de 10:30 a 23:00, frente al Palacio Municipal.

Descripción: Comidas típicas de distintos países y regiones, feria de alfajores artesanales,

artesanías y emprendimientos, espectáculos en vivo y bandas tributo. Entrada gratuita. Organiza Sabores del Mundo y la Municipalidad de Malvinas Argentinas.

Más información: /www.instagram.com/saboresdelmundoferia/ – www.facebook.com/feriasaboresdelmundo

MAR CHIQUITA (Atlántida)

Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 al lunes 15, a las 14:00, en la plaza Héctor Berdasco de la Reserva Forestal Atlántida.

Descripción: Variedades de alfajores y productos a base de chocolate, cocina en vivo, artesanías y sorteos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/ – www.facebook.com/turismomarchiquita – http://turismo.marchiquita.gob.ar

EVENTOS CULTURALES

ALMIRANTE BROWN (Malvinas Argentinas)

FILAB en los Barrios

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 12, de 9:00 a 21:00; sábado 13, de 14:00 a 21:00, en plaza Puerto Argentino, Serrano y P. Echagüe.

Descripción: En el marco de la 10° Feria Internacional del Libro de Almirante Brown llega FILAB en los Barrios, una propuesta que acerca la feria a distintas localidades del distrito. En esta ocasión la sede será Malvinas Argentinas, con la participación de librerías, editoriales, escritores y artistas invitados. Entrada gratuita. Organiza la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Almirante Brown.

Más información: www.instagram.com/educacion.brown/ – www.facebook.com/secretariaeducacionbrown

ALMIRANTE BROWN (Malvinas Argentinas)

50° Aniversario de Malvinas Argentinas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 12 al domingo 14, en distintos horarios, en la plaza Puerto Argentino, Serrano entre Pedro Echagüe y Constitución.

Descripción: Jueves, a las 14:00, acto institucional, emprendimientos y gastronomía local; desde las 19:00, noche de rock con Tres Tiros, Primavera Nacional y Pulso Nervioso. Viernes, a partir de las 14:00, puestos gastronómicos y emprendimientos; a las 20.00, Roman El Original y la participación de GPS y Le Pande Band. Sábado, desde las 13:00, 3° Festival de Pastelitos Criollos con música en vivo y danzas folclóricas, y la presentación de la Academia Sachamanta, Agrupación Folclórica El Caudillo, Ecos Sureños y Sentimiento por lo Nuestro y la actuación de los ballets Sendero Gaucho, Cautivos de la Danza, Sueños Infinito y Escuela de Danzas Folclóricas Los Amores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Almirante Brown.

Más información: www.instagram.com/institutodelasculturasbrown/ – www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown

SAN ANTONIO DE ARECO

Fiesta de San Antonio de Padua 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, desde las 10:00, en diferentes espacios de la ciudad.

Descripción: Acto inaugural con danzas tradicionales, música en vivo, chocolate caliente, procesión por las calles del pueblo y Santa Misa. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Antonio de Areco y la parroquia San Antonio de Padua.

Más información: www.instagram.com/turismoareco/ – www.facebook.com/emilio.zerboni.1

TRES ARROYOS

Festivalero 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 20:30, en el Salón de Uso Múltiples de la EEST N°1, avenida de Los Trabajadores.

Descripción: Espectáculos de danza con el Ballet del Centro de Jubilados y Pensionados, Qispi Kay, Newen Pewna, Cerro 7 Colores, La Guarda, Arrullo Folk, Rurales de la Danza, La Guarda y Eugenia Cardozo. Actividad arancelada. Organiza el Ballet Folclórico, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/cultura.tresarroyos/ – www.facebook.com/3ArroyosCultura?locale=es_LA

MAIPÚ

Settimana dell’Italianità 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Lunes 15, a las 19:00, en el Teatro Sociedad Italiana.

Descripción: Velada musical con la presentación del Coro Lírico Va Pensiero y el Coro Municipal de Maipú. Entrada gratuita. Organiza el Comitato Degli Italiani all’Estero con el auspicio de la Municipalidad de Maipú.

Más información: www.instagram.com/municipiomaipubsas/ – www.facebook.com/MunicipioDeMaipu

EVENTOS DEPORTIVOS

BERAZATEGUI

37º Prueba Atlética Día del Vidriero Saverio Terminiello

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 16:00, desde avenida 14 y 143.

Descripción: Carrera que recuerda a los obreros de la fábrica Rigolleau y a los impulsores de esta prueba atlética, Saverio Terminiello y el Dr. Juan José Mussi. Distancia de 10 kilómetros certificados por World Athletics. Kit del corredor: incluye número chip integrado y remera oficial para los primeros 500 inscriptos. No se entregarán kits ni remeras, ni habrá inscripciones el día de la carrera. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Berazategui.

Más información: berazategui.gob.ar/

VILLA GESELL

Maratón Cross 7K

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 15:00, desde el Acceso Norte, Camino de los Pioneros N° 1921.

Descripción: Maratón cross de 7 kilómetros y kid participativo de 1 kilómetro. Premios a las categorías general y participativo, damas y caballeros. Inscripción: $25.000 y un alimento no perecedero (se realiza el mismo día). Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Gesell.

Más información: www.gesell.tur.ar/eventos/marat-n-cross-7-k-B01CB521E2

ADOLFO ALSINA (Carhué)

3° Maratón 6 Ciudades

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 11:30, desde la Municipalidad de Adolfo Alsina.

Descripción: Distancias de 2,5; 5 y 10 kilómetros por paisajes únicos. Actividad arancelada. Inscripción www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=716. Organiza la Municipalidad de Adolfo Alsina.

Más información: www.instagram.com/municipalidadadolfoalsina/ – www.facebook.com/lagoepecuen.carhue – www.instagram.com/carhue_ar/

BALCARCE

Trekking Especial con Asado

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 8:00, en Sierra La Barrosa.

Descripción: Jornada de trekking y asado con senderismo por la naturaleza del paisaje serrano. Dificultad baja. Se recomienda llevar agua y ropa cómoda. Actividad arancelada. Organiza Con los Pies en la Cumbre con el acompañamiento de la Municipalidad de Balcarce.

Más información: balcarce.gob.ar/event/trekking-especial-con-gran-asado/

LINCOLN (Martínez de Hoz)

Maratón Cooperativa

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 10:30 desde la sede de los Bomberos Voluntarios, Martínez de Hoz.

Descripción: Distancias de 2, 5 y 10 kilómetros, en las categorías libre de 7 a 70 años. Inscripción: $25.000 (incluye la remera oficial). La entrega de kits y acreditación se realizará el mismo día de la carrera, de 8:30 a 9:30. Organiza la Delegación Martínez de Hoz y la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/ – www.facebook.com/TurismoLincoln – www.facebook.com/delegacion.martinezdehoz – (2355) 516847.

MONTE HERMOSO (Sauce Grande)

7º Concurso de Pesca Embarcada

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, desde las 7:00, en la Laguna Sauce Grande.

Descripción: Certamen de pesca embarcada con premios al pejerrey de mayor peso. A las 7:00, apertura del predio; de 10:00 a 15:00, concurso. Premios: $7.000.000, $3.000.000 y $2.000.000. Inscripción arancelada: $100.000 por persona. Incluye desayuno de recepción y almuerzo, sin bebida. Organiza la Asociación de Propietarios y Promotores de Turismo y la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/concurso-de-pesca-embarcada/

SAN ANTONIO DE ARECO (Duggan)

Duggan Corre – 2° Fecha del Campeonato 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 11:00, en el Centro de Jubilados.

Descripción: Distancias de 1 kilómetro, competitivos; 6, Recreativos y 3 de correcaminata. Inscripciones y consultas por WhatsApp al 2325-415582. Inscripción arancelada. Organiza Centro de Jubilados Arco Iris, Correcaminos SAG con el acompañamiento de la Municipalidad de San Antonio de Areco.

Más información: www.instagram.com/deportesareco/

PUAN (Villa Iris)

12º Las 2 Leguas de Villa Iris

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 10:30, desde Villa Iris.

Descripción: Carrera de pedestrismo con la opción de compartir un asado al finalizar. Circuito accesible por calles y caminos de la localidad. Prueba principal de 10 kilómetros en las categorías masculino y femenino. Actividad arancelada. A beneficio de la Escuela Secundaria N°4. Organiza la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/las2leguas/ – www.facebook.com/villairis10k

VISITAS GUIADAS

CHASCOMÚS

Visita Guiada Dramatizada – La Capilla de los Negros

Fecha, hora y lugar: Sábado 13 y domingo 14, a las 18:00, en la Capilla de los Negros, avenida Pte. Perón y Venezuela.

Descripción: Experiencia sensorial y participativa con actores y músicos locales que encarnan a antiguos miembros de la cofradía afrodescendiente, recreando escenas de la vida cotidiana, celebraciones religiosas y rituales con vestuarios de época. Entrada: $15.000 (a la venta en Casa de Casco). Organiza la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus/ – www.facebook.com/chascomustur

LA PLATA

Walking Tour 2026: Joyas Patrimoniales

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 15:30, en Casa Curutchet.

Descripción: Recorrido a pie para descubrir algunos sitios emblemáticos de la ciudad: Casa Curutchet, Boulevard 53 entre 1 y 2; Museo de los Trabajadores Evita, av. 51 N° 417 entre 3 y 4; Pasaje Rodrigo, av. 51 entre 4 y 5; y Baxar Mercado, av. 51 e/ 5 y 6. Duración aproximada: 2 horas. Actividad arancelada con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z Organiza el Ente Municipal para la Actividad Turística de La Plata. Se suspende en caso de lluvia.

Más información: https://turismo.laplata.gob.ar/index.html

LA PLATA

Walking Tour 2026: Misterios de la Fe

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, a las 11:00, en el Colegio San José, calle 11 entre 51 y 53.

Descripción: Recorrido guiado por algunos de los íconos religiosos de la ciudad: Colegio San José, Catedral de la Inmaculada Concepción, Santuario de Schoenstatt e Iglesia María Rosa Mística. Historia, fe y arquitectura en una experiencia única que conecta lo espiritual con lo cultural. Duración aproximada: 1 hora 30 minutos. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z Organiza el Ente Municipal para la Actividad Turística de La Plata. Se suspende en caso de lluvia.

Más información: https://turismo.laplata.gob.ar/index.html

PINAMAR

Relevamiento de Rapaces Urbanas

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 14, de 10:00 a 11:00, en Valle Fértil y Constitución.

Descripción: Jornada de relevamiento de aves en zona urbanizada. Al finalizar se realizará una observación de aves con diferentes paradas. Actividad gratuita. Organiza el Club de Observadores de Aves Verdón General Madariaga – Pinamar.

Más información: www.instagram.com/coa.verdon.madariaga.pinamar/

FERIAS Y EXPOSICIONES

Azul

Expo Miel 2026 – 28º Fiesta Nacional de la Miel

Fecha, hora y lugar: Viernes 12 y sábado 13, de 8:30 a 18:00, en la Sociedad Rural de Azul, avenida Urioste y Ruta Nacional Nº3.

Descripción: Participación de más de 80 firmas relacionadas con la explotación de la abeja melífera; charlas técnicas sobre sanidad, trazabilidad, manejo de la colmena, comercialización y organización de microempresas; y la 37º Fiesta Provincial y 28º Fiesta Nacional de la Miel. Entrada arancelada. Ingreso gratuito para menores de 13 años. Organiza el Centro de Apicultores de Azul con el auspicio de la Municipalidad de Azul.

Más información: www.expomielazul.com.ar/ – www.instagram.com/expomielazul/ www.facebook.com/centroapicultores.azul

BERAZATEGUI

27° Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 12 de junio al domingo 5 de julio, de 15:00 a 19:00, en el Complejo Cultural Municipal El Patio, calle 149 N° 1530, entre 15 y 15 A.

Descripción: Con la participación de artesanos provenientes de diferentes puntos del país y alumnos de la Escuela Municipal de Artesanías local. Viernes 12, a las 17:30, inauguración. Entrada gratuita. Reglamento e inscripción: berazategui.gov.ar/cultura/concursos

Organiza la Escuela Municipal de Artesanías de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui.

Más información: www.instagram.com/culturabe/ – www.facebook.com/CulturaBe

SAN PEDRO

Muestra del Pintor Miguel Prelato

Fecha, hora y lugar: Sábado 13, a las 17:00, en el Museo Fray José María Bottaro.

Descripción: Muestra en homenaje al artista sampedrino Miguel Prelato, quien a través de su obra recorre el paisaje y la sensibilidad del río. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de San Pedro.

Más información: www.instagram.com/turismo_cultura_sanpedro/