Crecen las prepagas para animales: en Argentina, 8 de cada 10 hogares tienen mascotas

Los planes de salud veterinaria llegan a las empresas de medicina prepaga. Mientras el 80% de los hogares tienen mascotas, en menos de la mitad hay chicos

Una de las principales prepagas amplió su gama de servicios ofreciendo la cobertura veterinaria de las mascotas de sus socios. Se trata de OMINT, que está entre las cinco mayores empresas del sector, con más de 300 mil clientes. Hasta el momento no trascendió el costo mensual de la cobertura. Otras prepagas, como Premedic y OSDEPYM, cuentan con planes similares.

La medida es consecuencia de los cambios en la familia, en las que las mascotas ya son parte central. Actualmente, en el país, 8 de cada 10 hogares tienen perro y/o gato. En contrapartida, en menos de la mitad hay menores de 18 años.

Como dato adicional, Argentina está en el top 10 de los países con más perros en el mundo, alrededor de 10 millones. La misma cantidad que la India que tiene 30 veces más habitantes.

Las prepagas de humanos que incluyen mascotas

Omint Mascotas: El Grupo Omint selló una alianza estratégica con OSPAN, una organización especializada en salud veterinaria que opera a través de un hospital propio de atención 24 horas y clínicas integrales —Clínica Veterinaria Panda—, brindando servicios de clínica médica, cirugía, internación, diagnóstico por imágenes y más de 25 especialidades veterinarias.

Premedic: A través de su app Premedic Bienestar, ya permite agendar consultas virtuales con veterinarios, sin costo para los asociados.

OSDEPYM: Ofrece asistencia que incluye castraciones, localización por extravío, guardería en caso de hospitalización, vacunas, delivery de alimento balanceado y hasta un baño gratis en el mes de su cumpleaños. Estos servicios son para perros y gatos indicados legalmente como domésticos que conviven con el beneficiario en su residencia habitual.

Prepagas y obras sociales especializadas en mascotas

Son empresas que nacieron exclusivamente para animales y suelen tener redes de veterinarias propias o en convenio.