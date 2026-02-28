Cancillería difundió números de emergencia consulares para los argentinos que habiten en Medio Oriente

La cartera que conduce Pablo Quirno publicó los números para los argentinos que se encuentren en zonas afectadas por el conflicto bélico.
La Cancillería difundió hoy las secciones consulares para los ciudadanos argentinos que residan en lugares afectados por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El objetivo del anuncio es brindar ayuda a aquellas personas que se encuentren en riesgo por los bombardeos que se desarrollaron este sábado, los cuales dejaron un primer saldo de 201 muertos y 747 heridos.
Consulado General en Tel Aviv
- Celular de emergencia: +972 52 597 8659
- Email: cgtel@mrecic.gov.ar
Sección Consular en Teherán
- Celular de emergencia: +98 912 840 8434
- Email: eiran@mrecic.gov.ar
Sección Consular en Beirut
- Celular de emergencia: +961 71 897432
- Email: elbno@mrecic.gov.ar / libano@mrecic.gov.ar
Oficina de Representación en Ramala
- Celular de emergencia: +970 599 987 804
- Email: repal@mrecic.gov.ar
Sección Consular en Damasco
- Celular de emergencia: +963 9 3388 4050
- Email: easir@mrecic.gov.ar / consular_easir@mrecic.gov.ar
Sección Consular en Raid
- Celular de emergencia: +966 11 4652600
- Email: earab@mrecic.gov.ar
Sección Consular en Abu Dhabi
- Celular de emergencia: +971 50 611 3274
- Email: consular_eearb@mrecic.gov.ar / eearb@mrecic.gov.ar
Sección Consular en Doha
- Celular de emergencia: +974 5039 8775
- Email: secon_eqatr@mrecic.gov.ar / eqatr@mrecic.gov.ar
Sección Consular en Kuwait
- Celular de emergencia: +965 6614 3232
- Email: ekuwa@mrecic.gov.ar
La postura del Gobierno
La cartera que conduce Pablo Quirno expresó este sábado su apoyo a la ofensiva militar impulsada conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán y consideró que “las medidas adoptadas contribuirán a fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear”.
Con estas acciones “se consolidará un marco de paz y seguridad duradera”.