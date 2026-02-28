Cancillería difundió números de emergencia consulares para los argentinos que habiten en Medio Oriente

La cartera que conduce Pablo Quirno publicó los números para los argentinos que se encuentren en zonas afectadas por el conflicto bélico.

La Cancillería difundió hoy las secciones consulares para los ciudadanos argentinos que residan en lugares afectados por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El objetivo del anuncio es brindar ayuda a aquellas personas que se encuentren en riesgo por los bombardeos que se desarrollaron este sábado, los cuales dejaron un primer saldo de 201 muertos y 747 heridos.

Consulado General en Tel Aviv

Celular de emergencia: +972 52 597 8659

Email: cgtel@mrecic.gov.ar

Sección Consular en Teherán

Celular de emergencia: +98 912 840 8434

Email: eiran@mrecic.gov.ar

Sección Consular en Beirut

Celular de emergencia: +961 71 897432

Email: elbno@mrecic.gov.ar / libano@mrecic.gov.ar

Oficina de Representación en Ramala

Celular de emergencia: +970 599 987 804

Email: repal@mrecic.gov.ar

Sección Consular en Damasco

Celular de emergencia: +963 9 3388 4050

Email: easir@mrecic.gov.ar / consular_easir@mrecic.gov.ar

Sección Consular en Raid

Celular de emergencia: +966 11 4652600

Email: earab@mrecic.gov.ar

Sección Consular en Abu Dhabi

Celular de emergencia: +971 50 611 3274

Email: consular_eearb@mrecic.gov.ar / eearb@mrecic.gov.ar

Sección Consular en Doha

Celular de emergencia: +974 5039 8775

Email: secon_eqatr@mrecic.gov.ar / eqatr@mrecic.gov.ar

Sección Consular en Kuwait

Celular de emergencia: +965 6614 3232

Email: ekuwa@mrecic.gov.ar

La postura del Gobierno

La cartera que conduce Pablo Quirno expresó este sábado su apoyo a la ofensiva militar impulsada conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán y consideró que “las medidas adoptadas contribuirán a fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear”.

Con estas acciones “se consolidará un marco de paz y seguridad duradera”.