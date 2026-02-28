InternacionalesPolítica EconomiaPortadaSociedad

Cancillería difundió números de emergencia consulares para los argentinos que habiten en Medio Oriente

La cartera que conduce Pablo Quirno publicó los números para los argentinos que se encuentren en zonas afectadas por el conflicto bélico.

Contenido

La Cancillería difundió hoy las secciones consulares para los ciudadanos argentinos que residan en lugares afectados por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El objetivo del anuncio es brindar ayuda a aquellas personas que se encuentren en riesgo por los bombardeos que se desarrollaron este sábado, los cuales dejaron un primer saldo de 201 muertos y 747 heridos.

Consulado General en Tel Aviv

Sección Consular en Teherán

Sección Consular en Beirut

Oficina de Representación en Ramala

Sección Consular en Damasco

Sección Consular en Raid

Sección Consular en Abu Dhabi

Sección Consular en Doha

Sección Consular en Kuwait

La postura del Gobierno

La cartera que conduce Pablo Quirno expresó este sábado su apoyo a la ofensiva militar impulsada conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán y consideró que “las medidas adoptadas contribuirán a fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear”.

Con estas acciones “se consolidará un marco de paz y seguridad duradera”.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte