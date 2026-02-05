Argentina firmó el Acuerdo de Comercio e Inversión con Estados Unidos

Así lo anunció este jueves el canciller Pablo Quirno, a través de su cuenta de X. ¡La Argentina será próspera!”, expresó.

El Gobierno Nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

Lo informó hace instantes el canciller Pablo Quirno a través de su cuenta de X, luego de una reunión que mantuvo con el representante de Comercio de EE.UU, Jamieson Greer, en su oficina de la capital estadounidense.

El funcionario expresó: “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. ¡La Argentina será próspera!”.

El canciller fue acompañado por Luis María Kreckler, que viene negociando el convenio desde hace meses, junto con el embajador Alec Oxenford y otros funcionarios de la sede diplomática, en medio de un fuerte hermetismo.

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada.

La firma sucede después de que el 13 de noviembre se anunciara en Washington un “marco para un acuerdo de Comercio e inversiones recíprocos” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.

Algunos ejes del acuerdo

Dicho marco incluía aspectos relacionados a la reducción de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.

1) Reducción de Aranceles: contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a EE. UU. un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos.

2) Sector Agropecuario: Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna.

3) Minería y Energía: busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos.

4) Comercio Digital y Datos: Argentina reconocerá a EE. UU. como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses.

5) Compromisos Laborales y de Propiedad Intelectual: se acordó prohibir importaciones hechas con trabajo forzoso y Argentina reforzará la protección de patentes (especialmente en fármacos) y el control de falsificaciones.

La cuenta oficial de X llamada Oficina del Presidente compartió un comunicado en donde informó que el acuerdo “que permite que la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental” será enviado al Congreso para su correspondiente tratamiento.

A su vez, el comunicado expresa que Javier Milei “confia en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante, para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”.

En desarrollo