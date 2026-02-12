ALLANAMINETO POR DROGAS EN DOLORES

Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES llevó a cabo en la víspera un allanamiento en la Localidad de Dolores, por presunta Venta de Drogas, donde se hallaron elementos de interés investigativo.

La investigación tuvo su origen a raíz de Oficio de parte de la UFIyJ nro. 3 Dolores a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, quien delegó la dirección de la misma a Ayudantía Fiscal de estupefacientes de Dolores en la persona del Dr. Federico Etchart.

Es así que se realizaron tareas investigativas respecto del sujeto del sexo masculino y tras realizar sendas tareas, tales como observaciones, seguimientos, filmaciones, tomas de secuencias fotográficas y demás diligencias por parte del personal de la Delegación Drogas Ilícitas se logro colectar elementos probatorios con los cuales el Sr. Agente Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la respectiva Orden de Allanamiento para Domicilio ubicado en la Localidad de Dolores.

Dando cumplimiento a la manda judicial se logró el secuestro de elementos tecnológicos, los cuales serán analizados con el fin de buscar más elementos probatorios para la investigación.

El operativo fue diagramado y cumplimentado en forma conjunta por personal de la Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES con personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Dolores y personal de la Jefatura Departamental de Dolores para lograr el acabado cumplimiento de la diligencia judicial en forma eficiente y preservar la integridad física de todas las personas involucradas durante el allanamiento.