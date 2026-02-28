Alerta en Medio Oriente: Irán confirmó la muerte de su máximo líder Alí Jamenei

El régimen teocrático de Irán confirmó el fallecimiento del líder supremo Ayatolá Alí Jamenei a los 86 años, luego de una jornada de bombardeos sin precedentes por parte de Estados Unidos e Israel. A raíz de lo sucedido, el país entra en un luto de 40 días bajo un estado de guerra abierta.

Lo que comenzó el sábado como un torbellino de especulaciones terminó de confirmarse en la madrugada de este domingo: la televisión estatal y la agencia oficial IRNA anunciaron la muerte del Ayatolá Alí Jamenei. El deceso del máximo referente político y espiritual de Irán marca el punto de máxima tensión en Medio Oriente desde la Revolución de 1979, dejando al país en un peligroso vacío de poder en medio de un asedio militar activo.

La confirmación oficial llegó horas después de que los líderes de la ofensiva dieran por sentada la baja del líder. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a Jamenei como “una de las figuras más malvadas de la historia” y aseguró que la operación fue una ejecución quirúrgica. Según el mandatario, el ataque no solo alcanzó al Ayatolá, sino también a cuatro familiares directos, incluyendo una hija y un nieto. Trump fue tajante: “La campaña continuará hasta que sea necesario”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, validó los informes de inteligencia que indicaban el colapso de la estructura de mando iraní. Los datos son devastadores: se confirmó la muerte de Aziz Nasirzadeh (Ministro de Defensa) y Mohamed Pakpur (Jefe de las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria).

La Media Luna Roja reporta al menos 200 muertos y 700 heridos. La tragedia escaló con el impacto de proyectiles en una escuela de niñas al sur del país, lo que desató condenas de organismos humanitarios.

La contraofensiva persa y el tablero regional

Antes de reconocer la pérdida de su guía, las fuerzas iraníes ejecutaron una respuesta masiva. Misiles y drones impactaron en bases militares de EE. UU. en Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, expandiendo el conflicto a toda la península arábiga.

En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Teherán lanzó una advertencia final: todos los activos “hostiles” de la coalición seguirán siendo objetivos legítimos mientras persista la agresión ilegal contra su soberanía.

Sucesión en la incertidumbre

Con el inicio de los 40 días de duelo nacional, la atención se traslada a la Asamblea de Expertos. En un contexto de infraestructura degradada y bajo fuego continuo, el proceso para elegir al sucesor de Jamenei se perfila como el más caótico de la historia moderna de Irán. La comunidad internacional observa con cautela si el régimen logrará una transición interna o si el vacío de poder derivará en un colapso sistémico.