SAN ISIDRO: EL MUNICIPIO PRORROGÓ LA SUSPENSIÓN DEL SISTEMA DE FOTOMULTAS

El Municipio de San Isidro prorrogó la suspensión del sistema de fotomultas por un plazo de hasta 180 días hábiles, mientras continúa el proceso de revisión integral de su funcionamiento, tecnología y marco normativo, con el objetivo de garantizar un esquema transparente y orientado a la seguridad vial.

La medida fue comunicada por el intendente Ramón Lanús a través de una carta dirigida a los vecinos, en la que explicó que la decisión de suspender el sistema, tomada originalmente en abril de 2025, respondió a la necesidad de analizar en profundidad los convenios vigentes y el modo en que se aplicaban las fotomultas en el distrito.

Según detalló el jefe comunal, la revisión sigue en marcha y abarca distintos aspectos del sistema: la tecnología utilizada, la ubicación de las cámaras, los circuitos de gestión y cobro de infracciones, y la normativa que respalda todo el proceso. Además, el Municipio analiza experiencias de otras ciudades con el objetivo de incorporar buenas prácticas y adaptarlas a la realidad local.

En el mensaje, Lanús remarcó que la seguridad vial debe estar enfocada en cuidar a las personas y ordenar el tránsito, y no en un fin recaudatorio ni en beneficiar a terceros. En ese sentido, señaló que las fotomultas pueden ser una herramienta válida cuando se aplican de manera adecuada y en los lugares donde efectivamente contribuyen a prevenir accidentes.

Mientras dure la suspensión del sistema, el Municipio continúa reforzando las políticas de seguridad vial en todo San Isidro mediante operativos de tránsito, la incorporación de nueva señalización y reductores de velocidad, controles más exigentes para la obtención de licencias de conducir y acciones de educación vial en escuelas, además de capacitaciones para conductores.

Desde el gobierno local indicaron que el objetivo final es implementar un sistema claro, eficaz y transparente, que mejore la convivencia vial y brinde mayor seguridad a vecinos y vecinas del distrito.