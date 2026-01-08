Lamb Weston cierra su planta de Munro y despide a 100 personas

La fabricante de papas fritas congeladas confirmó su retirada del partido bonaerense y que los trabajadores afectados serán indemnizados.

La multinacional Lamb Weston, fabricante de papas congeladas, bajó las persianas de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Munro, en Vicente López, y despedirá a unas 100 personas.

Según replicó DIB, la compañía informó que se quedará con la que montó hace pocos meses en el Parque Industrial de Mar del Plata con una inversión de US$ 320 millones. Inaugurada por el presidente Javier Milei en octubre pasado, la compañía había gestó su desembarco a la ciudad en los tiempos en los que Sergio Massa ocupaba el Ministerio de Economía de la Nación.

Finalmente, a principios de 2023 se conoció que el Parque Industrial sería el predio elegido por la empresa para emplazar su planta, construcción que fue seguida muy de cerca por todos los marplatenses. No obstante, el arranque no fue el esperado. Debido al bajo volumen de producción, la naviera francesa CMA CGM, una de las más importantes del mundo, decidió levantar su escala en el puerto de Mar del Plata, limitando la exportación de papas fritas vía terrestre.

“Lamb Weston cerrará la planta de Munro, Argentina, y consolidará la producción para América Latina en su moderna planta de Mar del Plata”, informó la empresa en un comunicado.

“El cierre de Munro refleja la estrategia en curso para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa y del capital en toda la red global de manufactura”, agregó la firma con sede en Idaho.

“Gestionar eficazmente los costos a lo largo de nuestra cadena de suministro es fundamental para generar valor para los clientes, al tiempo que nos permite priorizar inversiones que modernicen los activos físicos y mantengan las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”, señaló la directora de la cadena de suministro, Sylvia Wilks, en el comunicado.

“Aproximadamente 100 empleados afectados por el cierre de Munro recibirán paquetes de indemnización de acuerdo con los requisitos y regulaciones locales”, confirmó la compañía, que provee papas congeladas para restaurantes y comercios.

Ubicada dentro del Polo Industrial de Mar del Plata, la planta tiene 40.000 metros cuadrados y capacidad para producir 360 toneladas, dependiendo también de la variedad del producto. Opera en tres turnos, las 24 horas, y genera 250 empleos directos, incluyendo puestos administrativos, técnicos, ingenieros y operarios.

“Se espera que este proyecto genere aproximadamente 3.000 empleos indirectos”, precisaron a principios de 2025 desde la compañía, que opera en más de 100 países y cotiza en bolsa.