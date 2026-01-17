LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA TRABAJA EN NUEVAS PIEZAS PARA LA FIESTA NACIONAL DE LA GUITARRA

La Escuela Municipal de Cerámica continúa desarrollando su labor artística y formativa de cara a la próxima Fiesta Nacional de la Guitarra, donde participará con un stand propio que exhibirá nuevas producciones realizadas especialmente para el evento.

En esta etapa, el profesor Oscar Gutiérrez se encuentra trabajando en nuevas coladas cerámicas, utilizando moldería completamente renovada, lo que permitirá presentar modelos originales y actualizados durante la tradicional celebración.

La técnica de colada en cerámica consiste en un método de moldeo por vaciado que emplea barbotina (arcilla líquida) vertida en moldes de yeso porosos. Este procedimiento permite la creación de piezas reproducibles en serie, tanto en el ámbito artesanal como industrial, combinando precisión técnica y creatividad.

“Estamos empezando a hacer coladas, toda moldería nueva para tener modelos nuevos para la Fiesta de la Guitarra”, expresó Gutiérrez, mientras mostraba el proceso de trabajo y las técnicas que se aplican en la Escuela, destacando el valor del conocimiento y la dedicación en cada pieza.