FUE UN EXITO “CINE DE TERROR EN EL MUSEO”

Entre las dos noches sumaron más de 200 espectadores de todas las edades, especialmente adolescentes. La propuesta de la Sercretaría de Cultura Municipal contó con el apoyo del Museo Libres del Sur, y seguirá durante los miércoles y jueves de enero.

Con la proyección el miércoles de “El resplandor”, de Stanley Kubrick, y el jueves de “Frankenstein”, de Kenneth Branagh, se inició este ciclo que propone ocho clásicos del terror al aire libre, en medio del Parque del Museo Libres del Sur y con entrada libre y gratuita.

A pesar del frío que hizo ambas noches, el público acompañó la propuesta, llevando en algunos casos su propia reposera, equipo de mate y manta. Fue notable la presencia de adolescentes, generalmente en grupo, pero también de parejas adultas y algunos niños.

Tanto la proyección como el sonido fueron impecables. Hubo un foodtruck con muy buenos precios, una fogata junto a las sillas y un ambiente excepcional donde todo el mundo disfrutó de las películas.

La semana próxima el ciclo continuará con el siguiente cronograma:

Miércoles 14: “La matanza de Texas” (1974) Cinco adolescentes visitan la tumba, supuestamente profanada, del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar, donde hay un siniestro matadero, comen una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida. No es una película de horror más sino una de las más perturbadoras y brutales de la historia del cine. Imposible perdérsela si sos fan del género.

Jueves 15: “La cosa” (1982) Un equipo de investigación que trabaja en la Antártida es perseguido por un alienígena metamorfo que puede imitar a sus víctimas, generando una atmósfera de pánico absoluto y desconfianza entre los hombres mientras intentan descubrir quién de ellos está infectado y detener a la criatura antes de que escape a la civilización. La tensión que se genera no le da un segundo de respiro al espectador.

La entrada es libre y gratuita, lo mismo que las sillas para ubicarse. Hay sillas, pero pueden traerse su reposera o asiento.