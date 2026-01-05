Este verano llegan más de 50 vuelos por semana a Mar del Plata

Se incrementó en relación a la temporada pasada. En enero, la ciudad está conectada con entre cuatro y cinco servicios diarios de Buenos Aires. Además, recibe vuelos de Rosario y Mendoza, Bariloche, Córdoba, Tucumán y Comodoro Rivadavia. Martes, jueves y domingos, los días con mayor tráfico aéreo hacia Mar del Plata.

Esta temporada, Mar del Plata sigue siendo uno de los destinos más elegidos de Argentina, y si bien la mayoría de los turistas llega en auto (casi un 80%, según datos del municipio), muchos viajan en avión, gracias a los más de 50 vuelos semanales que conectan en enero a varias ciudades del país con la Feliz.

Mar del Plata está conectada de manera directa con varias ciudades, gracias a los vuelos programados por Aerolíneas Argentinas. La empresa reforzó sus servicios a la ciudad y este verano hay incluso más vuelos previstos que el año pasado, cuando en promedio llegaban unos 45 vuelos cada semana.

Los vuelos están distribuidos en varias rutas clave y Mar del Plata está conectada con Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán, Bariloche y Comodoro Rivadavia.

Cabe subrayar que la ciudad sigue sin recibir vuelos internacionales, una importante deuda pendiente desde hace años por parte de las autoridades locales y nacionales para mejorar el posicionamiento de Mar del Plata como destino turístico a nivel mundial.

El tráfico aéreo hacia Mar del Plata está organizado de manera que los vuelos desde Buenos Aires, operados principalmente desde el Aeroparque Jorge Newbery, constituyen la mayor parte de la oferta.

Todos los días, Mar del Plata recibe entre cuatro y cinco vuelos provenientes de Buenos Aires, con frecuencias diarias y varias conexiones adicionales durante la semana. Además, la ciudad se conecta con varios semanales de Rosario, Mendoza, Bariloche, Córdoba, Tucumán y Comodoro Rivadavia.

En cuanto a la demanda de vuelos en lo que va del año, fuentes del aeropuerto “Astor Piazzolla” informaron que los niveles de ocupación “varían según el día” y la frecuencia de los vuelos. Así, algunos días, los aviones aterrizan “prácticamente llenos”, mientras que en otros “la ocupación es más baja”.

A pesar de estas variaciones, el avión sigue siendo una de las principales opciones de transporte, no solo para los turistas, sino también para aquellos que viajan desde o hacia la ciudad por motivos laborales.

También vale aclarar, por cierto, que se trata del medio de transporte más costoso para llegar a Mar del Plata, aunque los precios varían ampliamente de un día a otro. Naturalmente, es la alternativa más rápida para llegar.