Trump admite que fue él quien demoró su salida del escenario tras el ataque

El mandatario estadounidense explicó pormenores del operativo de seguridad en diálogo con el programa ‘60 Minutos’ de la televisión de su país.

Distintos videos del ataque de ayer contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cena con corresponsales extranjeros, se viralizaron en redes sociales mostrando el operativo de seguridad y el tiempo excesivo para lo que es habitual, que tardó el Servicio Secreto, unos 20 segundos, en sacar al mandatario del escenario.

En uno de los videos puede verse como personal de seguridad toma de la chaqueta y retira rápidamente al vicepresidente, JD Vance, mientras que otro equipo tarda más tiempo en retirar a Trump, quien además trastabilla y parece caer al piso cuando lo retiran del escenario del hotel Washington Hilton.

En una de las primeras apariciones públicas de hoy, tras la agresión de ayer, Trump admitió que se tardó en sacarlo del lugar en el que corría peligro, pero aclaró que “fue un poco culpa mía, porque quería ver que estaba pasando y no se los hice fácil”, señaló aludiendo al trabajo del Servicio Secreto encargado de su seguridad.

Trump, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, indicó que tras unos pocos segundos se dio cuenta de que “tal vez estaba pasando algo malo, algo diferente de lo normal” y pronto comenzó a seguir las órdenes de los guardaespaldas “que son gente increíble” y que fue él quien hizo “que actuaran un poco más despacio”.

Relató al programa “60 minutos” de la televisión estadounidense que al principio del incidente le dijo a sus custodios “un momento, esperen, déjenme ver, esperen”, pero luego comprendió la gravedad del asunto y comenzó a bajar las escaleras del escenario junto a la primera dama.

Sin embargo, y pese a las imágenes que pueden verse en todos los videos, que lo muestran trastabillando y casi caído en los empujones para abandonar el escenario, Trump aseguró que salió “caminando y bastante erguido”, aunque casi saliendo y ante el pedido del Servicio Secreto para que se tire al suelo, lo hizo al igual que su esposa.

NA