El oficialismo pide avanzar en el Congreso con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Legisladores libertarios celebraron la incorporación de la iniciativa al temario de extraordinarias para “saldar la deuda” con los argentinos.

Tras el anuncio que hizo el Gobierno nacional respecto de la incorporación al temario de extraordinarias del proyecto de ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, legisladores libertarios pidieron avanzar en el Congreso con el texto para “saldar la deuda” con los argentinos.

La primera que se pronunció al respecto y que, de algún modo, pujó para que el proyecto se debata fue la senadora nacional y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien manifestó: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”.

“LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD NO PUEDE ESPERAR MÁS”, planteó el titular del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, y recordó que “el año pasado no logramos avanzar con la sanción por culpa del kirchnerismo y sus aliados de buenos modales. Es hora de saldar esa deuda. Los argentinos de bien demandan que esta reforma sea aprobada”.

“En la Argentina de Milei el que las hace las paga. Un país normal es donde el estado cuida a las victimas, no a los delincuentes. Ya lo dijo Patricia Bullrich sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Nos vemos en el Congreso”, expresó el senador jujeño Ezequiel Atauche.

La diputada Silvana Giudici sumó: “La baja de edad de imputabilidad y el nuevo régimen de garantías penal juvenil ya tuvo dictamen en diputados. Debemos avanzar en su sanción definitiva. Casos como el de Jeremías vuelven a interpelarnos, ¿hasta cuándo seguirán oponiéndose los que intentan negar lo evidente? En los próximos días lo veremos”.