El nombramiento se da en el marco de una serie de cambios en los cargos de la entidad.

El Gobierno designó a Alejandro Henke como vicepresidente del Banco Nación (BNA), tras quedar vacante el puesto por el ascenso de Darío Wassermann a la presidencia de la entidad.

El nombramiento fue formalizado mediante el Decreto 1/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Hasta el nuevo encargo, Henke se desempeñaba como director del banco estatal desde enero de 2024, cuando iniciaba la gestión de Javier Milei.

Anteriormente era director ejecutivo de Proficio Investment, donde recaló luego de su paso por la gestión pública. Desde 1994 fue gerente del Banco Central (BCRA) y entre 2002 y 2003 fue director, economista jefe y vice superintendente de la autoridad monetaria.

Con esta designación se completa la reestructuración de cargos en el BNA, que previamente tuvo la salida del ex titular, Daniel Tillard, el ascenso de Wassermann a la conducción de la entidad y la incorporación de Carolina Píparo como directora.