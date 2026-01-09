DOLORES: TRABAJOS PROGRAMADOS SOBRE LA RED DE AGUA

ABSA informa que se han programado para el próximo lunes 12, trabajos para el reemplazo de una bomba de impulsión de agua hacia la cisterna de Dolores.

Hasta tanto se resuelva el reemplazo del equipo, se registrará baja presión en toda la localidad. Ante ello, se han dispuesto camiones cisterna para la asistencia alternativa a hospitales, dependencias sanitarias y asistenciales.

A partir de lo expuesto, se solicita a todas las personas usuarias, extremar el cuidado de las reservas domiciliarias y priorizar el uso del agua para hidratación e higiene personal.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.