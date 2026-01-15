DOLORES PROPONE EL COMBO PERFECTO PARA FEBRERO: CARNAVAL Y TERMAS CON PROMOCIONES IMPERDIBLES

Durante febrero, el Parque Termal de Dolores lanza promociones especiales y opciones de financiación pensadas para que más familias puedan disfrutar de esta experiencia única.

Entre los beneficios destacados se encuentran el 2×1 en el ingreso, un 25% de descuento y la posibilidad de abonar en 4 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia, una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan relajarse sin descuidar el bolsillo.

En febrero, Dolores invita a vivir ocho noches únicas de brillo, color y alegría con el Carnaval del Sol, que se desarrollará los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero en el Corsódromo Antu Kawiñ, uno de los escenarios carnavaleros más destacados de la provincia.

Cuando baja el ritmo del carnaval, llega el momento ideal para el descanso. El Parque Termal ofrece un entorno natural pensado para la recreación y el relax, con aguas cálidas ideales para combatir el estrés y el calor veraniego, en un espacio diseñado para toda la familia. Naturaleza, bienestar y tranquilidad se combinan para completar una propuesta turística integral.

Una ciudad cerca de todo, ubicada estratégicamente y de fácil acceso, que se posiciona como un destino clave para escapadas y vacaciones cortas, ofreciendo espectáculos de primer nivel, termas modernas y servicios turísticos de calidad, todo en un mismo lugar.

Un plan diferente, completo y accesible te espera con el Carnaval del Sol y el Parque Termal, el combo perfecto para disfrutar del verano.