DESPISTE Y VUELCO CON TRES DOLORENSES, DOS DE ELLOS POLICÍAS

Este domingo, en Autovía 2 a la altura del kilómetro 236, carril ascendente, se produjo el despiste y posterior vuelco de un automóvil Volkswagen Vento, color blanco.

En el rodado se trasladaban tres masculinos, dos de ellos efectivos de la Policía de Dolores, uno perteneciente al área de Traslado de Detenidos y otro a Policía Científica Dolores, ambos francos de servicio, junto a un tercer acompañante.

Tras el siniestro, personal médico asistió a los ocupantes, quienes fueron trasladados al Hospital local de manera preventiva. Afortunadamente, todos se encuentran fuera de peligro.

El automóvil quedó volcado sobre la banquina.