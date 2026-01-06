Conmoción en Olavarría: dos muertos y 42 heridos tras el incendio de un geriátrico

El fuego se desató en un establecimiento en el barrio Isaura de la ciudad bonaerense. Entre los heridos que requirieron internación hay seis bomberos voluntarios.

Por estos momentos, la ciudad bonaerense de Olavarría se halla sacudida por un incendio que devastó el lunes por la noche un geriátrico en el barrio Isaura y dejó al menos dos muertos y 42 heridos. Varios de los heridos permanecen en terapia intensiva, entre ellos un bombero voluntario. Mientras tanto, el intendente Federico Wesner suspendió su licencia de dos semanas, que empezaba justo ayer, para volver a la ciudad y manejar la situación.

El siniestro se inició alrededor de las 21.30 horas de este lunes en la intersección de las calles 110 y 25 de Mayo.

De acuerdo con la información oficial, difundida por medios locales como Central de Noticias y En Línea, en una primera instancia en el lugar se dispusieron ocho unidades del Cuartel Central y más de 40 bomberos, que trabajaron para controlar el fuego y rescatar a las personas afectadas, en su mayoría de avanzada edad. Las víctimas fatales son dos mujeres, identificadas como Estela Tachela, de 82 años, y Delia García, de 96.

Detalles

Anoche el titular de Defensa Civil olavarriense, Adrián Guevara, dio detalles del operativo en una conferencia de prensa realizada en el Hospital Municipal.

“A las 21.36 se recibe el primer llamado a la Guardia del Cuartel de Bomberos y se puso la pronta salida, la primera dotación, donde al llegar obviamente ya empieza a convocar más personal y más dotaciones porque se vio que el incendio ya estaba generalizado en un primer piso y que la condición de evacuación de los abuelos que se encontraban en el primer piso hacía necesaria la intervención de más efectivos”.

En total, según lo expresado por Guevara, fueron “ocho dotaciones, un total de 40 personas afectadas operativamente dentro del siniestro, más unas 15 personas que estaban dispuestas en el cuartel central para hacer algún tipo de relevamiento”.

Por ahora se desconocen las causas del siniestro, aunque confirmó la intervención de “Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con asiento en Azul”.

A su vez, relató que la primera evacuación se hizo “desde el primer piso utilizando escaleras y tablas como para extraer a los abuelos y de esa manera se bajó a todos los abuelos de un primer piso y fueron trasladados en ambulancia a los distintos centros asistenciales”. En total, se estima que hubo participación de una veintena de ambulancias de los servicios públicos y privados de Olavarría.

Alrededor de la vivienda, sobre calle 110, vecinos del lugar dispusieron de un camión que sirvió de apoyo para que los bomberos pudieran extraer a las personas asiladas que se encontraban en el primer piso de la vivienda, que contaba además con una entrada por calle 112.

Con la emergencia activada y con coordinación de distintas dependencias municipales y provinciales, se desplegó un impresionante operativo que incluyó más de una decena de ambulancias del sistema público y privado de salud, efectivos del Comando de Patrullas, la UTOI y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, coordinada por Elías Quintas.

En la esquina de calle 110 y 25 de Mayo, aprovechando la existencia de un descampado, quienes coordinaban el operativo montaron un lugar especial para garantizar la circulación eficiente de las ambulancias que estaban dispuestas en la zona.

Hacia las 22.15 horas, gran parte de las personas que se encontraban heridas y afectadas habían logrado ser evacuadas y se dispuso el inmediato traslado a distintos centros asistenciales, como el Hospital Municipal, Cemeda y María Auxiliadora.

Heridos

De acuerdo con el último comunicado del municipio, fueron 42 los pacientes que recibieron atención médica y cuidados en los centros de salud mencionados. La mayoría de los internados sufrieron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Esta mañana 20 personas permanecían en el Hospital Municipal, de las cuales cuatro se encontraban en el sector de Cuidados Intensivos. Por su parte, en la clínica María Auxiliadora se hallaban siete pacientes (uno en cuidados intensivos), mientras que otros ocho permanecían en Cemeda. Hasta el momento, siete personas ya recibieron el alta médica.

El parte oficial detalla además que, entre los pacientes que continúan internados, se encuentran 6 bomberos voluntarios que participaron del operativo de rescate. Cinco de ellos permanecen en el Hospital Municipal y uno en la clínica María Auxiliadora.

El lunes por la noche un bombero voluntario fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal.

En una conferencia de prensa tras el incendio, el intendente interino de Olavarría, Federico Aguilera, confirmó que el jefe comunal Maximiliano Wesner se disponía a volver a la ciudad para “hacerse cargo” en conjunto con su gabinete.

Este lunes comenzaba la licencia por 13 días solicitada por Wesner, y aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. En ese plazo, el mandatario era reemplazado por Federico Aguilera.

El propio Aguilera señaló tras la consulta que Wesner “está al tanto de la situación, está preocupado y está en viaje, regresando en este momento para hacerse cargo de la situación en conjunto con todo el equipo”.

Habilitación

En un principio se desató una controversia sobre si el lugar incendiado estaba habilitado o no como residencia de ancianos. Guevara aseguró que “la realidad es que el geriátrico lo habilita el Ministerio de Salud de la Provincia” y añadió que como Municipio “lo que sí hacemos es acompañar a cada una de las residencias de adultos mayores en un programa que se inició hace un año, aproximadamente”.

El titular de DF aclaró que en el programa “personal perteneciente al área de desarrollo que tiene que ver con la atención de los adultos mayores y personal de Defensa Civil realizan en principio una evaluación de ciertas condiciones donde se le hace un informe, se le hacen un montón de recomendaciones y a partir de ahí el municipio acompaña con distintas capacitaciones y demás”.

Este establecimiento “estaba incluido hace un año” en el plan y se dejó en claro que además de visitar el lugar de forma frecuente, “se desconocen las causales del incendio por lo que uno no puede presumir cuáles fueron los motivos de inicio y si tuvo o no alguna referencia o injerencia en lo que nosotros hicimos dentro del programa. Nosotros lo acompañamos”.